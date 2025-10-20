철원군, 도시재생 뉴딜사업 결실 근남면 생활문화공간 '양지' 문 열다

철원군, 주민 삶의 질 향상·지역공동체 활성화 기대

'국경없는 양지마을' 도시재생 뉴딜사업 결실…활력 기대

강원도 철원군은 지난 16일 근남면 육단리에서 근남면복합청사 및 생활문화공간 '양지' 준공식을 개최했다고 20일 밝혔다.

생활문화공간 '양지'는 2020년 도시재생 뉴딜사업으로 선정된 '접경지역의 생존모델, 국경없는 양지마을' 도시재생사업의 일환으로 조성된 공간이다. 건강증진실, 공동육아나눔터 등 주민 생활과 밀접한 시설이 함께 들어서 지역주민의 복지와 문화 향유를 위한 새로운 거점으로 자리잡을 전망이다.

특히 이번 복합청사는 단순한 행정업무 공간을 넘어 주민의 생활·문화·복지를 아우르는 복합 커뮤니티 공간으로서의 의미를 지닌다. 향후 주민들이 희망하는 문화복지 서비스 제공과 문화생활을 기반으로 한 동아리 육성 등으로 지역공동체의 활력 회복과 교류 활성화에 크게 기여할 것으로 기대된다.

군은 건강증진실을 11월 중 운영할 계획이며, 공동육아나눔터는 지역 내 15사단에서 운영 및 사용할 계획이다.

'국경없는 양지마을, 도시재생 뉴딜사업'의 사업비는 국비 50억원, 도비 5억원 포함 총 185억원으로 2021년부터 현재까지 사업이 추진 중이다.





철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



