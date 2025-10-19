신상진 시장 "자연친화적 환경 조성…'최고의 도시 성남' 만들 것"

신상진 성남시장, '제18회 성남시민건강박람회' 참석

65세 이상 어르신 대상포진·임신부 백일해 백신 무료 지원

신상진 성남시장은 19일 오후 2시 율동공원 특설무대에서 열린 '제18회 성남시민건강박람회' 개회식에 참석했다.

신상진 성남시장이 제18회 성남시민건강박람회에 참석해 인사말을 전하고 있다. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 신 시장은 건강증진 유공자 14명에게 표창을 수여하고, 김경태 공동추진위원장을 비롯한 보건의료 관계자들과 3개 보건소 직원들의 노고에 감사를 표했다.

신 시장은 "성남시는 '건강도시'를 지향하며 시민 건강을 최우선으로 생각하고 있다"며 "2년 전부터 전 시민으로 대상 확대해 독감백신 무료접종을 시행하고 있고, 65세 이상 어르신 대상포진 백신과 임신부와 그 가족 백일해 백신도 무료 지원하고 있다"고 강조했다.

이어 "예방접종 지원뿐만 아니라 시민들이 일상에서 건강을 지킬 수 있도록 도시 곳곳에 자연친화적 환경 조성을 통해 모두가 살고 싶어하는 최고의 도시를 만들어가겠다"고 말했다.

신상진 성남시장이 제18회 성남시민건강박람회 개회식에서 건강증진 유공자들에게 표창을 수여한 뒤 수상자들과 기념촬영을 하고 있다. 성남시 제공 원본보기 아이콘

이날 행사는 건강걷기대회, 문화공연, AI 활용 체험관 등 34개 부스를 운영했으며, 다채로운 프로그램으로 참여 시민들의 큰 호응을 얻었다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



