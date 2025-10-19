본문 바로가기
"공동체의 소중함 나누다" … 제19회 삼원인 문화 한마당 열어

영남취재본부 송종구기자

2025.10.19

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

언론사 홈 구독
지역문화의 계승과 주민화합의 상징적 행사

경남 창원특례시는 창원 용지문화공원에서 열린 '제19회 삼원인 문화한마당'이 성황리에 마무리되며, 지역사회에 전통과 화합의 의미를 되새겼다.

정양숙 문화관광체육국장이 삼원인 문화 행사에서 인사말을 하고 있다.

정양숙 문화관광체육국장이 삼원인 문화 행사에서 인사말을 하고 있다.

'삼원인 문화한마당'은 삼원인을 비롯한 지역 주민들이 함께 참여해 전통문화를 체험하고 공동체의 소중함을 나누는 지역 대표 문화축제로 자리매김해왔다.


지난 18일 열린 행사에서는 ▲전통 민속놀이 체험 ▲삼원가요제 ▲서각 작품 전시 등 다채로운 프로그램이 마련되어 가족 단위 방문객들에게 특별한 추억을 선사했다. 약 500여명이 참여한 축제 현장은 지역사회의 뜨거운 관심 속에 시작부터 마무리까지 활기를 띠었다.

올해 삼원인 문화한마당은 그 규모와 내용 면에서 한층 발전한 모습을 보였다는 평가를 받았다. 본 행사를 주최한 삼원회 이년재 이사장은 "지역문화의 보존과 확산을 위해 앞으로도 꾸준히 노력하겠다"라며 지속적인 참여와 관심을 당부했다.


정양숙 문화관광체육국장은 "삼원회는 우리 지역사회의 화합과 성장의 중심이 되고 있다. 앞으로도 창원의 든든한 버팀목이 되어주길 바란다"고 말했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

