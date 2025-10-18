S&P, 프랑스 신용등급 A+로 하향…"재정 불확실성 높은 수준"

국제신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 17일(현지시간) 프랑스의 국가신용등급을 AA-에서 A+로 한 단계 하향했다.

외신에 따르면 S&P는 프랑스 정부가 내년 적자 규모를 크게 줄이지 못할 위험이 있다는 이유로 신용등급을 내렸다.

S&P는 이번 주 2026년 예산안이 의회에 제출됐지만 프랑스 정부의 재정에 대한 불확실성은 여전히 높은 수준이라고 지적했다. 이어 "국내총생산(GDP)의 5.4%라는 올해 일반 정부 재정 적자 목표는 달성할 것으로 보이지만 상당한 추가 예산 적자 감축 조치가 없다면 재정 건전화는 이전 예상보다 느려질 것"이라고 설명했다.

프랑스 정부는 지난해 GDP의 6%에 이른 재정적자를 올해 5.4%로 줄이기 위해 공공 지출을 대폭 삭감하고, 한시적 대기업·부자 증세 등을 통해 추가 세수를 확보하는 내용의 2025년도 예산안을 마련했다. 그러나 반발 여론이 거세지면서 거리 곳곳에서 시위대와 경찰이 충돌했고, 정계에서도 내각 총사퇴, 총리 불신임 등이 발생했다.





