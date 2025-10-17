본문 바로가기
건보공단 부산울산경남지역본부, 유기견 보호소에 사료 기부·봉사활동

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.17 10:59

민간 보호소 지원 통해 생명존중 문화 확산 앞장

국민건강보험공단 부산울산경남지역본부(본부장 조준희)는 지난 16일 지역본부 봉사동호회 '심(心)봉사' 회원과 직원 17명이 참여한 가운데 경남 양산시 소재 콩할매유기견보호소를 찾아 100만원 상당의 사료를 기부하고 견사 청소·소독과 산책 봉사활동을 진행했다.

건보공단 부산울산경남지역본부 직원들이 유기견 보호소 사료 기부·봉사활동을 실시하고 있다.

건보공단 부산울산경남지역본부 직원들이 유기견 보호소 사료 기부·봉사활동을 실시하고 있다.

이 봉사는 공공에서 운영하는 보호소가 부족하고, 민간(사설) 보호소의 운영 여건 또한 열악한 현실을 고려해 마련됐다.


민간 보호소를 직접 지원해 현장의 부담을 덜고, 유기동물 보호를 통해 지역사회에 '생명존중' 문화를 확산하고자 하는 취지를 담고 있다.

조준희 본부장은 "유기동물 보호가 생명존중의 출발점이라는 생각으로 이번 봉사를 준비했다"며 "지역사회의 다양한 문제에 관심을 가지고 도움이 필요한 곳에 실질적인 힘을 보태겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

