앤스로픽, 저렴하고 속도 빠른 AI 모델 '클로드 하이쿠 4.5' 출시

"체급 뛰어넘는 성능 발휘"

업계 1위 오픈AI 바짝 추격

인공지능(AI) 스타트업 앤스로픽이 가성비 높은 AI 모델을 새롭게 출시하며 구독자 확보 경쟁에 불을 붙였다.

앤스로픽은 15일(현지시간) 최신 소형 AI 모델 '클로드 하이쿠 4.5' 출시를 발표하고 "최근까지 최첨단에 있던 모델이 이제 더 저렴하고 빨라졌다"고 소개했다.

앤스로픽은 5개월 전 출시한 AI 모델 '클로드 소네트 4'와 비교해 이번에 출시한 클로드 하이쿠 4.5가 비슷한 수준의 코딩 성능을 제공하면서 비용은 3분의 1 수준이고 속도는 2배 이상 빠르다고 설명했다.

또 클로드 하이쿠 4.5는 컴퓨터 활용 같은 특정 작업에서 소네트 4를 능가하기도 한다고 덧붙였다.

AI 모델을 평가하는 'SWE-벤치 베리파이드'(SWE-bench Verified) 테스트에서 하이쿠 4.5의 소프트웨어 엔지니어링 성능은 73.3%로, 소네트 4(72.7%)나 오픈AI의 최신 모델인 GPT-5(72.8%)보다 조금 높게 나타났다.

마이크 크리거 앤스로픽 최고제품책임자(CPO)는 이날 경제매체 CNBC 인터뷰에서 "클로드 하이쿠 4.5는 체급을 훨씬 뛰어넘는 성능을 발휘한다"고 말했다.

이 모델은 무료 이용자에게도 제공되며, 유료 이용자에게는 가장 저렴한 가격을 청구한다.

앤스로픽은 그동안 클로드 시리즈로 대규모 언어모델 제품군을 출시해 왔으며, 일반적으로 가장 작은 모델에 하이쿠, 중간 규모 모델에 소네트, 가장 큰 모델에 '오퍼스'란 이름을 붙였다.

이 회사는 지난달 29일 중간 규모의 AI 모델 최신 버전인 '클로드 소네트 4.5'를 출시하기도 했다. 이후 불과 약 2주 만에 또 다시 새로운 모델을 선보이면서 업계 선두 주자인 오픈AI를 바짝 추격하는 모양새다.

크리거 CPO는 클로드 소네트 4.5가 여전히 앤스로픽의 최고 성능 모델이지만, 이번에 출시한 클로드 하이쿠 4.5가 더 빠르고 정확한 답변을 원하는 이용자에게 이상적인 도구라고 강조했다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



