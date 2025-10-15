구미상공회의소, 구매관리 전 과정의 이해부터 협력업체 관리까지 실무 중심 교육 진행

기업경영을 위한 구매관리 실무교육

구미상공회의소(회장: 윤재호)는 15일 구미상공회의소 1층 중회의실에서 구매관리 담당 임직원 30명이 참석한 가운데 '기업경영을 위한 구매관리 실무교육'을 개최했다.

이번 교육은 기업의 구매관리 전반에 대한 이해를 높이고 효율적인 협력업체 관리 실무 역량을 강화하기 위해 마련됐으며 강의는 목진환 구매관리사 지도교수가 진행했다.

목진환 교수는 ▲구매관리의 중요성과 구매업무 프로세스 ▲구매협상 및 계약체결 실무 ▲구매원가의 개념과 가격 결정방법 ▲효율적인 협력업체 관리전략 등 주요 주제를 중심으로 실무 사례를 통해 교육을 진행하였으며, 참가자들의 현장 중심 이해를 도왔다.

구미상공회의소 심규정 팀장은 "이번 교육을 통해 기업 실무자들이 구매관리 업무의 핵심 절차를 명확히 이해하고, 실제 경영 현장에서 바로 적용할 수 있는 실무 역량을 갖추는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 회원사 업무 효율화에 도움이 되는 다양한 직무교육을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 했다.





