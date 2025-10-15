본문 바로가기
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

소방청장 대행 "공공·민간 데이터센터 배터리실 분리 전수조사"[2025국감]

김영원기자

입력2025.10.15 14:12

국회 행정안전위원회 국정감사
"화재 당시 건축 도면 등 접근 어려웠다"

김승룡 소방청장 직무대행이 국가정보자원관리원 화재 관련 "공공기관과 민간기관의 데이터센터를 대상으로 배터리실과 서버실의 분리 여부를 전수 조사해 특별 관리에 들어갔다"고 밝혔다.


김 대행은 15일 국회 행정안전위원회 국정감사에서 소방활동 자료조사서에 위험물과 그 밖의 연소 물질 위치를 표시하도록 되어 있으나 리튬배터리가 제외된 것을 지적하는 김성회 더불어민주당 의원의 질의에 이같이 답했다.

김 의원은 "국정자원 대전 본원 화재 당시 전산실에 리튬배터리와 서버 장비가 함께 있었다는 사실을 출동 후 54분이 지나서야 (소방이) 알게 됐다"며 "모를 수밖에 없는 게 국정자원 관련 소방활동 자료조사서를 보니 리튬 배터리에 대한 정보가 하나도 없다"고 말했다.


이어 김 의원은 "지금 법상으로 리튬배터리가 가연물질, 폭발물질로 구분이 안 돼 있더라도 지난해 아리셀 화재가 발생했던 기억을 토대로 소방청에서 전국 소방서에 리튬 배터리를 연소 물질로 인식하고 현황을 파악하라고 지시하면 되는 것 아니냐"고 물었다.


김 대행은 소방활동 자료조사서에 리튬이 포함되지 않은 이유를 묻자 "그 부분이 아쉽다"며 "서버실과 배터리실이 동일 공간에 있으면 안 되는 부분"이라고 답했다.

김 대행은 "소방활동 자료조사서의 충실성에 대해 미흡한 부분이 있었다고 생각된다"며 "고위험 대상물에 대한 구체적인 내용들이 소방활동 자료조사서에 명기돼 현장 활동에 도움이 될 수 있도록 보완하겠다"고 했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr
