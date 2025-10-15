본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

춘천시, 상생 가치 공유 '춘천 사회적경제 한마당' 17일 개최

이종구기자

입력2025.10.15 12:21

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

춘천ICT벤처센터서 공공기관·기업·시민 함께하는 공유의 장
나석권 대표·이낙준 작가 초청 특별강연···사회적가치 의미 조명

춘천시가 사회적가치 실현과 상생의 가치를 공유하는 장을 마련한다.

춘천 사회적경제한마당 홍보 포스터. 춘천시 제공

춘천 사회적경제한마당 홍보 포스터. 춘천시 제공

AD
원본보기 아이콘

강원도 춘천시(시장 육동한)는 17일 춘천ICT벤처센터 대회의실에서 '2025 춘천 사회적경제 한마당'을 개최한다. 행사 주제는 '연대와 협력의 중심, 사회적경제도시 춘천'을 주제로 공공기관, 사회적경제기업, 시민이 함께 참여한다.


이날 행사에는 사회적가치연구원 나석권 대표와 인기 웹소설 '중증외상센터'의 저자 이낙준 작가가 특별강연자로 나선다. 나석권 대표는 ESG와 사회적가치 중요성, 그리고 기업 경영과의 접목 방안에 대한 내용으로 강연을 한다. 이낙준 작가는 창작과 재미, 협력의 가치를 사회적경제 관점에서 풀어낸다.

이 밖에도 도내 6개 공공기관과 대학이 참여하는 공공구매상담회를 비롯해 사회적경제기업의 제품과 서비스의 우수성을 알리는 공공PR경연대회 등이 열려 공공시장의 진출 기회를 확대하고 민관 협력의 기반을 강화한다.


시 관계자는 "이번 한마당은 공공기관과 기업, 시민이 함께 사회적가치 실현의 길을 모색하는 뜻깊은 자리"라며 "연대와 협력을 바탕으로 사회적경제의 지속가능한 성장을 이끌어가겠다"고 말했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

아파트 17채·230억 저택…'한국인 납치' 캄보디아 사기조직 금융 제재하는 美·英 아파트 17채·230억 저택…'한국인 납치' 캄보디아... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"대기업 안 다니는데도 부럽다"연간 1억 넘게 버는 유튜버 4000명 돌파

1800만원 짜리 명품 반지, 알고보니 불량품?…까르띠에 "환불 진행"

伊 총리엔 "아름다워", UAE 부통령엔 "끝도없이 돈 많아"…선 넘은 트럼프

"이 차 절대 타지 마세요"…중대 결함에도 중고시장에 우르르

李 대통령 출연 '냉부해' 댓글 삭제 논란…구글코리아 "정부 요청 없었다"

삼성전자 주가 2배 뛰면 1억 받는다"3년 뒤라고요? 이직 못하겠네"

해병특검, 오동운 공수처장 ‘직무유기 혐의’ 입건… 공수처 압수수색

새로운 이슈 보기