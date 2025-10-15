춘천시, 상생 가치 공유 '춘천 사회적경제 한마당' 17일 개최

춘천ICT벤처센터서 공공기관·기업·시민 함께하는 공유의 장

나석권 대표·이낙준 작가 초청 특별강연···사회적가치 의미 조명

춘천시가 사회적가치 실현과 상생의 가치를 공유하는 장을 마련한다.

춘천 사회적경제한마당 홍보 포스터. 춘천시 제공

강원도 춘천시(시장 육동한)는 17일 춘천ICT벤처센터 대회의실에서 '2025 춘천 사회적경제 한마당'을 개최한다. 행사 주제는 '연대와 협력의 중심, 사회적경제도시 춘천'을 주제로 공공기관, 사회적경제기업, 시민이 함께 참여한다.

이날 행사에는 사회적가치연구원 나석권 대표와 인기 웹소설 '중증외상센터'의 저자 이낙준 작가가 특별강연자로 나선다. 나석권 대표는 ESG와 사회적가치 중요성, 그리고 기업 경영과의 접목 방안에 대한 내용으로 강연을 한다. 이낙준 작가는 창작과 재미, 협력의 가치를 사회적경제 관점에서 풀어낸다.

이 밖에도 도내 6개 공공기관과 대학이 참여하는 공공구매상담회를 비롯해 사회적경제기업의 제품과 서비스의 우수성을 알리는 공공PR경연대회 등이 열려 공공시장의 진출 기회를 확대하고 민관 협력의 기반을 강화한다.

시 관계자는 "이번 한마당은 공공기관과 기업, 시민이 함께 사회적가치 실현의 길을 모색하는 뜻깊은 자리"라며 "연대와 협력을 바탕으로 사회적경제의 지속가능한 성장을 이끌어가겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



