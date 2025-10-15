본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

강원도교육청, 교육발전특구 성과관리 우수 평가

이종구기자

입력2025.10.15 11:38

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

선도지역 4곳 모두 A등급
관리지역 1곳 선도지역으로 상향 지정

강원특별자치도교육청(교육감 신경호)은 지난 13일 교육부가 발표한 '2024년 교육발전특구 시범지역 성과관리' 평가 결과, 강원특별자치도가 우수한 수준의 성과를 거두었다고 15일 밝혔다.

강원특별자치도교육청 전경. 강원특별자치도교육청 제공

강원특별자치도교육청 전경. 강원특별자치도교육청 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 평가는 교육발전특구 시범지역 지정 이후 1년간 추진된 사업의 성과를 종합적으로 점검한 것으로, 교육청과 지자체가 긴밀히 협력하여 교육·돌봄·진로·정주를 아우르는 지역 맞춤형 교육사업을 공동으로 추진한 결과다.


평가는 기존 4곳의 선도지역(춘천, 원주, 강릉, 화천)과 6곳의 관리지역(동해, 태백, 삼척, 영월, 평창, 정선)이 대상이었으며, 이번 평가에서 선도지역 4곳 모두 A등급을 받아 추가 사업비를 확보했다. 또한, 관리지역이었던 정선군이 선도지역으로 상향 지정되어 추가 사업비를 지원받게 되었다.

신경호 교육감은 "교육발전특구 시범사업이 2년 차에 접어들며 지역 주도의 교육혁신이 가시적 성과를 내고 있다"며 "추가 확보된 재정지원금을 통해 지역 맞춤형 교육모델을 고도화하고, 지속 가능한 교육정주 생태계를 구축하겠다"고 말했다.


이번 평가 결과로 강원특별자치도는 5개의 선도지역과 6개의 관리지역(2025년 신규 지정 홍천군 포함) 등 총 11개 시·군이 교육발전특구 시범사업을 지속적으로 추진하게 되었다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

아파트 17채·230억 저택…'한국인 납치' 캄보디아 사기조직 금융 제재하는 美·英 아파트 17채·230억 저택…'한국인 납치' 캄보디아... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"대기업 안 다니는데도 부럽다"연간 1억 넘게 버는 유튜버 4000명 돌파

1800만원 짜리 명품 반지, 알고보니 불량품?…까르띠에 "환불 진행"

伊 총리엔 "아름다워", UAE 부통령엔 "끝도없이 돈 많아"…선 넘은 트럼프

"이 차 절대 타지 마세요"…중대 결함에도 중고시장에 우르르

李 대통령 출연 '냉부해' 댓글 삭제 논란…구글코리아 "정부 요청 없었다"

삼성전자 주가 2배 뛰면 1억 받는다"3년 뒤라고요? 이직 못하겠네"

해병특검, 오동운 공수처장 ‘직무유기 혐의’ 입건… 공수처 압수수색

새로운 이슈 보기