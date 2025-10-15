강원도교육청, 교육발전특구 성과관리 우수 평가

선도지역 4곳 모두 A등급

관리지역 1곳 선도지역으로 상향 지정

강원특별자치도교육청(교육감 신경호)은 지난 13일 교육부가 발표한 '2024년 교육발전특구 시범지역 성과관리' 평가 결과, 강원특별자치도가 우수한 수준의 성과를 거두었다고 15일 밝혔다.

강원특별자치도교육청 전경. 강원특별자치도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 평가는 교육발전특구 시범지역 지정 이후 1년간 추진된 사업의 성과를 종합적으로 점검한 것으로, 교육청과 지자체가 긴밀히 협력하여 교육·돌봄·진로·정주를 아우르는 지역 맞춤형 교육사업을 공동으로 추진한 결과다.

평가는 기존 4곳의 선도지역(춘천, 원주, 강릉, 화천)과 6곳의 관리지역(동해, 태백, 삼척, 영월, 평창, 정선)이 대상이었으며, 이번 평가에서 선도지역 4곳 모두 A등급을 받아 추가 사업비를 확보했다. 또한, 관리지역이었던 정선군이 선도지역으로 상향 지정되어 추가 사업비를 지원받게 되었다.

신경호 교육감은 "교육발전특구 시범사업이 2년 차에 접어들며 지역 주도의 교육혁신이 가시적 성과를 내고 있다"며 "추가 확보된 재정지원금을 통해 지역 맞춤형 교육모델을 고도화하고, 지속 가능한 교육정주 생태계를 구축하겠다"고 말했다.

이번 평가 결과로 강원특별자치도는 5개의 선도지역과 6개의 관리지역(2025년 신규 지정 홍천군 포함) 등 총 11개 시·군이 교육발전특구 시범사업을 지속적으로 추진하게 되었다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>