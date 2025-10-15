애경그룹, 애경산업 매각 '막판 진통'…오늘 이사회 최종 결정

AK홀딩스 "태광산업과 협상 지속"

조건부 합의시 이사회 재결의 전망

애경그룹의 애경산업 매각 작업이 막판 진통을 겪고있다. 애경그룹의 지주사인 AK홀딩스는 태광그룹을 우선협상대상자로 선정하고 애견산업 매각을 추진했는데, 본계약을 앞두고 기대 이하의 매각 가격이 발목이 잡은 것으로 알려졌다.

AK홀딩스가 15일 오후 이사회를 열고 애경산업 매각 여부를 최종 결정을 내릴 예정이다. 앞서 AK홀딩스는 전날에도 이사회를 열어 태광산업에 애경산업을 매각하는 안건을 논의했지만 뚜렷한 결론을 내지 못한 채 회의를 끝마친 것으로 확인된다. 사실상 일정한 조건이 승인 하겠다는 '조건부 부결'인 셈이다.

지난달 애경그룹의 지주사인 AK홀딩스와 태광산업이 체결한 주식매매계약에 대한 양해각서(MOU)에 따르면 두 회사는 이사회에서 매각과 인수 관련 안건을 결의하고 15일 본계약을 체결할 예정이었다. 태광산업은 전날 이사회에서 애경산업과 본계약을 체결하는 방향으로 결의를 끝마쳤다.태광산업 측은 AK홀딩스의 최종 결의에 맞춰 애경산업 인수와 관련한 공시를 올릴 것으로 보인다.

이에 대해 AK홀딩스는 관계자는 "(큰 틀의 합의는 됐지만) 세부 조건에 대해 태광산업과 지금도 계속 협의 중인 상황"이라며 "오늘 오후 해당 내용에 대해 공시가 나갈 예정"이라고 설명했다. 이사회에서 이견이 있던 부분에 대해 태광산업과 합의에 이른다면 이날 오후 열릴 이사회에서 애경산업 매각 안건이 통과될 것으로 전망된다.

앞서 AK홀딩스는 애경자산관리가 보유한 애경산업 지분 63.38%를 매각하기 위해 태광산업, 티투프라이빗에쿼티(PE), 유안타인베스트먼트 컨소시엄을 우선협상자로 선정하고 MOU를 지난달 체결했다. 그룹 재무구조 개선을 위해 그룹의 캐시카우이자 자산 가치가 높은 애경산업을 매물로 내놓고 유동성 확보에 나선 것이다.

일각에서는 이번 AK홀딩스 이사회에서 조건부 부결이 나온 것과 관련해 가격 조건이 영향을 미쳤을 가능성에 주목하고 있다. 시장에서는 경영권 프리미엄을 고려해 매각 금액을 6000억원 안팎으로 추정했지만, 실제 태광산업이 인수하는 금액은 4000억원대 수준으로 책정되면서 내부에 이견이 있었다는 분석이다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



