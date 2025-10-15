[오늘의신상]세븐일레븐, '캐시미어 니트' 판매…"패션 제품 강화"

고급소재 '캐시미어' 넣은 니트 판매

패션 PB 출시 이후 전년比 매출 20% ↑

세븐일레븐은 16일부터 프리미엄 소재인 캐시미어를 넣은 '세븐셀렉트 캐시미어 라운드 니트' 6종을 판매한다고 15일 밝혔다. 니트웨어 상품을 편의점에서 판매하는 건 이번이 처음이다.

세븐일레븐은 16일부터 프리미엄 소재인 캐시미어를 넣은 '세븐셀렉트 캐시미어 라운드 니트' 6종을 판매한다고 15일 밝혔다.

앞서 세븐일레븐은 지난 4월 첫 패션 자체 브랜드(PB) 상품으로 '세븐셀렉트 프리미엄 코튼 티셔츠'를 출시했다. 이어 PB 양말 8종과 언더웨어류 등을 추가로 출시한 결과, 지난 4월부터 현재까지 패션 카테고리 매출은 전년 동기 대비 20% 올랐다. 특히 20·30세대에서 50% 이상의 이용률을 보이고 있다.

동절기에 맞춰 새롭게 출시한 캐시미어 니트 상품은 3만2900원에 구매할 수 있다. 적당한 두께감으로 봄, 가을, 겨울까지 착용 가능하도록 활용성을 높였다. 남녀 모두 입을 수 있는 3가지 사이즈(M, L, XL)로 선보인다. 동절기 의류에 코디하기 좋도록 무채색 계열인 블랙, 그레이 색상 2가지로 준비됐으며 이번 시즌 한정 수량으로 선보인다.

출시를 기념해 관련 프로모션도 진행한다. 다음 달 30일까지 카카오페이머니로 결제 시 20% 할인된 금액으로 구매할 수 있다.

향후 세븐일레븐은 겨울 시즌 대비 의류 상품도 지속적으로 선보일 예정이다.

이서훈 세븐일레븐 생활용품팀 패션담당 MD는 "편의점이 먹거리를 넘어 라이프스타일까지 제안하는 생활 플랫폼으로 도약 중인 만큼 업계 최초로 고급 소재인 캐시미어가 함유된 의류 상품을 기획하게 됐다"며 "최근 고물가 상황이 이어지며 가심비가 쇼핑 트렌드로 자리 잡은 만큼 합리적인 가격에 우수한 의류 상품을 만날 수 있도록 편의점 패션 장르 개척에 힘써나갈 것"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



