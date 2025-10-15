JP모건 다이먼 "車대출업체 잇단 파산, 신용시장 과잉 신호"

트라이컬러 파산 관련 1억7000만달러 손실 반영

미국 최대 은행 JP모건체이스의 제이미 다이먼 최고경영자(CEO)는 14일(현지시간) 최근 비우량 자동차 담보대출 업체의 잇따른 파산이 신용시장의 과잉을 나타내는 초기 신호일 수 있다고 진단했다.

CNBC 방송에 따르면 다이먼 CEO는 이날 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 최근 자동차 담보대출 업체 트라이컬러의 파산 사태와 관련해 "바퀴벌레가 한 마리 나타났다면 아마도 더 많을 것"이라며 "모두가 이에 대해 미리 경고받아야 한다"라고 말했다.

다이먼 CEO는 이보다 앞서 이날 CNBC와의 통화에서 "우리는 지난 14년간 신용 강세장을 겪었다"면서 트라이컬러 등의 파산을 두고 "이는 신용시장에 일부 과잉이 있을 수 있음을 나타내는 초기 징후"라고 말했다.

신용도가 낮은 소비자를 상대로 자동차 담보대출을 해온 트라이컬러는 정부의 조사를 받는 가운데 최근 파산 신청을 한 상태다.

자동차 부품업체 퍼스트브랜즈의 파산 역시 투자자들 사이에 신용시장의 잠재적 위험에 대한 경각심을 키우고 있다.

JP모건체이스는 이날 실적발표에서 3분기 중 트라이컬러 파산 사태와 관련해 1억7000만 달러 규모의 자산을 상각 처리했다고 밝혔다.

다이먼 CEO는 트라이컬러에 대한 자사의 노출을 두고 "우리로선 아쉬운 일"이라고 평가했다.





김민영 기자



