구미시, 제17회 미스터 금오대회 개최

푸드페스티벌과 함께하는 야외 헬스 축제…100여 명 선수 출전

송정맛길 메인무대, ‘맛있는 건강, 건강한 열정’ 주제로 19일 열려

경북 구미시는 10월 19일 송정맛길(광평천 5주차장) 메인무대에서 '제17회 미스터 금오대회'를 개최한다.

이번 대회는'맛있는 건강, 건강한 열정'을 주제로 2025 구미푸드페스티벌과 연계하여 스포츠와 미식이 어우러진 특별한 축제로 진행된다.

올해 대회는 약 100여 명의 보디빌딩 선수들이 출전해 17개 체급으로 남자 일반부 보디빌딩, 클래식 보디빌딩, 피지크, 여자 비키니, 여자 레깅스, 청소년부 등 다양한 종목이 마련되어 시민들에게 건강미 넘치는 무대를 선보인다. 경연뿐만 아니라 보디빌딩 퍼포먼스 공연도 더해져 분위기를 더욱 고조시킬 예정이다.

제17회 미스터 금오대회/구미시청 제공 AD 원본보기 아이콘

체급별 1~3위 선수에게는 트로피와 상장이 수여되며, 4~6위 선수들에게는 메달과 상장이 수여된다. 또한 대회 최고의 영예인 그랑프리(일반부 보디빌딩, 비키니·레깅스 통합 부문)는 각 체급 1위 중 선발된 선수에게 트로피가 수여된다.

이번 대회는 그동안 실내에서 열리던 형식을 벗어나 푸드 페스티벌 메인무대에서 야외 개최로 전환된 것이 특징이다.

시민과 관광객이 함께 어우러져 응원하고 즐길 수 있는 개방적 축제로서, 맛과 건강, 열정이 한데 어우러지는 특별한 경험을 제공할 것으로 기대된다.

김장호 구미시장은 "미스터 금오대회는 선수들의 땀과 열정이 빛난 자리이자, 푸드페스티벌과의 시너지로 시민 모두가 함께 즐길 수 있는 건강한 대회가 됐다"며 "앞으로 스포츠와 문화가 어우러진 다양한 프로그램을 통해 시민들에게 활력과 즐거움을 전하겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>