도봉구, 구립경로당→‘스마트경로당’으로 다 바꾼다

비대면 건강관리 서비스 등 제공

연말까지 지역 내 33곳 대상

서울 도봉구(구청장 오언석)가 지역 내 모든 구립경로당을 올 연말까지 ‘스마트경로당’으로 조성한다. 스마트경로당은 정보통신기술(ICT)을 접목한 경로당으로, 어르신들의 안전·건강·배움을 아우르는 생활 밀착형 공간으로 탈바꿈할 예정이다.

오언석 도봉구청장. 도봉구 제공.

스마트경로당에서는 디지털 헬스케어 기기를 활용한 비대면 건강관리 서비스와 화상 플랫폼을 통한 비대면 교육·복지 서비스가 제공된다. 또한 각 경로당에 키오스크를 설치해 어르신 대상 디지털 문해교육을 진행하고, 노래방 기기를 비치해 치매 예방과 정서 안정을 돕는다.

현재 장비 설치 작업을 순차적으로 진행 중이며, 연말까지 모든 시스템 구축을 완료할 계획이다. 사업 예산 약 9억원은 서울시 스마트경로당 시스템 구축 사업 시범 자치구 선정에 따른 시특별교부금으로 충당한다.

오언석 도봉구청장은 “스마트경로당은 단순한 시설 개선을 넘어, 어르신들의 삶의 질을 높이고 디지털 환경에 능동적으로 적응할 수 있도록 돕는 핵심 인프라”라며 “앞으로도 스마트경로당 등 지역 안전망을 강화해 모두가 체감하는 포용적 복지 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



