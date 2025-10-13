본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

[날씨]전국 흐리고 비…동해안 최대 80mm 예상

박형수기자

입력2025.10.13 20:15

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

화요일인 14일 전국이 대체로 흐리고 가끔 비가 내리겠다.


기상청에 따르면 아침 최저기온은 14∼22도, 낮 최고기온은 18∼26도로 예보했다.

강원 영동과 일부 남부 지방은 밤까지 비가 이어질 것으로 보인다. 13일부터 14일까지 예상 강수량은 강원 영동 20∼60㎜(많은 곳 강원 영동 남부 80㎜ 이상), 강원 영서 5∼30㎜다. 대구·경북, 부산·울산·경남, 울릉도·독도는 20∼60㎜(많은 곳 경북 북부 동해안·북동 산지 80㎜ 이상)의 강수량이 예상된다.


대전·세종·충남·충북 예상 강수량은 10∼40㎜, 광주·전남·전북은 10∼50㎜다. 14일 하루 동안 제주도는 5∼40㎜의 비가 내리겠다.


바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼3.0m로 일겠다.




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"점심값 너무 비싸 굶어요" 직장인 한숨에…5000원 뷔페 선보인 日 기업 "점심값 너무 비싸 굶어요" 직장인 한숨에…5000원... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"역사상 가장 큰 금융 위기 올 것현금 보유 대신 '이것' 모아야"

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래

'K스테이'도 뜬다

"군의관 안 갈래요" 8월까지 의대생2838명 현역 입대…역대 최다

'美통상 압박' 피할래…유럽서 새 판 짜는 'K-푸드'

'별일 없다' 부모 말에 떠난 경찰그 누구도 믿을 수 없었다

대치 은마, 용적률 특례 받고 30% 공공분양…오세훈 "속도에 목숨 건다"

새로운 이슈 보기