[날씨]전국 흐리고 비…동해안 최대 80mm 예상

화요일인 14일 전국이 대체로 흐리고 가끔 비가 내리겠다.

기상청에 따르면 아침 최저기온은 14∼22도, 낮 최고기온은 18∼26도로 예보했다.

강원 영동과 일부 남부 지방은 밤까지 비가 이어질 것으로 보인다. 13일부터 14일까지 예상 강수량은 강원 영동 20∼60㎜(많은 곳 강원 영동 남부 80㎜ 이상), 강원 영서 5∼30㎜다. 대구·경북, 부산·울산·경남, 울릉도·독도는 20∼60㎜(많은 곳 경북 북부 동해안·북동 산지 80㎜ 이상)의 강수량이 예상된다.

대전·세종·충남·충북 예상 강수량은 10∼40㎜, 광주·전남·전북은 10∼50㎜다. 14일 하루 동안 제주도는 5∼40㎜의 비가 내리겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼3.0m로 일겠다.





박형수 기자



