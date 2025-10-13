본문 바로가기
Dim영역
경제
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

미·중 무역 갈등 재점화에 국고채 금리 일제 하락…3년물 2.554%

세종=강나훔기자

입력2025.10.13 17:52

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

트럼프 추가 관세 예고에 안전자산 선호 확대

미·중 무역 갈등 재점화에 국고채 금리 일제 하락…3년물 2.554%
AD
원본보기 아이콘

미·중 무역 갈등이 다시 불붙을 조짐을 보이면서 13일 채권시장에서 안전자산 선호가 강해졌다. 투자자들이 국채로 몰리며 국고채 금리가 전 구간에서 일제히 하락했다.


이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 3.7bp(1bp=0.01%포인트) 내린 연 2.554%에 마감했다. 10년물은 6.0bp 떨어진 연 2.904%를 기록했고, 5년물과 2년물은 각각 5.4bp, 3.2bp 내려 연 2.677%, 2.492%로 마쳤다. 장기물인 20년물은 5.0bp 하락해 연 2.861%, 30년물과 50년물은 각각 5.2bp씩 떨어져 연 2.767%, 2.629%를 나타냈다.

시장 변동성의 배경에는 미국발 악재가 자리했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국의 희토류 수출 제한 움직임을 강하게 비판하며, 다음 달 1일부터 중국산 제품에 100%의 추가 관세를 부과하겠다고 예고하면서 미·중 간 긴장이 고조된 것이다. 이 발언 이후 글로벌 투자심리가 위축되며 안전자산으로의 자금 이동이 뚜렷하게 나타났다.


다만 트럼프 대통령은 이후 트루스소셜(Truth Social)에 "미국은 중국을 해치려는 것이 아니라 돕고자 하는 것"이라며 "시진핑 주석도 경기 침체를 원치 않을 것"이라고 적어 다소 완화된 입장을 보였다. 그럼에도 양국 간 관세 협상이 불확실한 만큼, 위험자산 회피 기조는 당분간 이어질 가능성이 크다는 분석이다.


외국인은 이날 3년 국채선물을 8729계약, 10년 국채선물을 845계약 순매수하며 채권 강세 흐름에 동참했다.

전문가들은 이날 금리 하락을 일시적 현상으로 보고 있다. 김성수 한화투자증권 연구원은 "미국 정부 셧다운 우려와 연준의 금리 인하 신중론, 여전히 조심스러운 한국은행의 통화정책 스탠스 등을 감안하면 금리 하락이 추세로 이어질 가능성은 낮다"며 "현재는 강세 전환보다는 변동성이 확대되는 국면으로 봐야 한다"고 진단했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"점심값 너무 비싸 굶어요" 직장인 한숨에…5000원 뷔페 선보인 日 기업 "점심값 너무 비싸 굶어요" 직장인 한숨에…5000원... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"역사상 가장 큰 금융 위기 올 것현금 보유 대신 '이것' 모아야"

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래

'K스테이'도 뜬다

"군의관 안 갈래요" 8월까지 의대생2838명 현역 입대…역대 최다

'美통상 압박' 피할래…유럽서 새 판 짜는 'K-푸드'

'별일 없다' 부모 말에 떠난 경찰그 누구도 믿을 수 없었다

대치 은마, 용적률 특례 받고 30% 공공분양…오세훈 "속도에 목숨 건다"

새로운 이슈 보기