광주시 남한산성면, 명칭 변경 10주년…"역사·브랜드 가치 새 지평 열다"

경기 광주시 남한산성면이 '중부면'에서 '남한산성면'으로 명칭을 변경한 지 올해로 10주년을 맞이했다.

광주시 남한산성면 행정복지센터 전경. 광주시 제공

2015년 10월 16일 국내외적으로 널리 알려진 역사적 자산인 '남한산성'을 지역 이름에 반영하며 남한산성면은 지역 발전과 브랜드가치 상승의 기반을 마련했다.

기존 '중부면' 명칭은 1907년 군청 설치 당시 남한산성을 중심으로 광주군의 중간 위치를 나타내는 의미로 붙여졌으나 여러 차례 행정구역 개편과 인근 시군 편입으로 본래 의미가 퇴색했다. 이에 지역 주민과 기관단체장은 2015년 실태조사와 전체회의를 거쳐 역사성과 주민 정서를 반영하고 지역의 대표 브랜드인 남한산성을 면 명칭에 반영하는 방안에 만장일치로 합의했다.

주민 의견조사 결과, 전체 1천305세대 중 80%가 서명에 참여했고 유효 세대 1032세대 중 95%가 찬성해 압도적 지지를 받았다. 이후 관련 조례 제정, 도지사 보고, 행정 표기 정비, 주민 홍보 캠페인을 거쳐 남한산성면으로 공식 출범했다.

남한산성은 삼국시대부터 전략적 요충지로 활용된 역사적 장소이자 유네스코 세계문화유산으로 등재된 대한민국의 대표 문화유산이다. 명칭 변경 이후 남한산성면은 국내외적으로 더 널리 알려지게 됐으며 남한산성을 중심으로 한 문화·관광 및 지역경제 활성화의 기반을 마련했다.

특히, 2024년 10월에 준공된 '남한산성 스포츠타운'은 지역 주민의 체육 복지 향상과 관광 기반시설 확충에 기여하고 있다. '남한산성'이라는 역사와 문화를 품은 지역 정체성이 뚜렷한 명칭으로 스포츠타운은 지역 주민은 물론 외부 방문객들에게도 큰 인기를 끌며 문화·관광 도시로서의 입지를 더욱 굳건히 하고 있다.

앞으로도 남한산성면은 고유 명칭을 통해 역사·문화적 명성을 계승하고 주민 자긍심을 높이는 한편, 국내외 관광객 유치와 세계적 관광지로서 발돋움해 지속적으로 성장할 것으로 기대된다.

윤석노 남한산성면장은 "앞으로도 역사와 문화를 담은 브랜드 명칭을 기반으로 대한민국을 대표하는 문화·관광 도시로 발전해 나갈 것이다"고 말했다.





경기 광주=이종구 기자



