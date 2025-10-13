무디스 "美 워싱턴 등 21개주, 경기 침체 위기"

미국에서 20개 넘는 주(州)가 경기 침체(recession)에 빠졌거나 침체 직전 단계에 있다는 분석이 나왔다.

무디스 애널리틱스의 마크 잔디 수석 이코노미스트의 분석에 따르면 8월 말 기준 미국 21개 주와 워싱턴D.C가 경기 침체 상태이거나 침체에 빠질 위기에 처해있는 것으로 평가됐다고 폭스비즈니스가 최근 보도했다. 또 13개 주 경제는 '정체' 상태이며 나머지 15개 주는 확장 국면에 있는 것으로 분석됐다.

잔디는 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "주 단위 데이터는 미국 경제가 경기 침체의 문턱에 있는 이유를 명확히 보여준다"며 "다양한 데이터를 종합해 볼 때 미국 국내총생산(GDP)의 약 3분의 1을 차지하는 주들은 경기 침체 상태이거나 침체 위험이 높고, 또 다른 3분의 1은 정체 상태이며 나머지 3분의 1은 성장 중"이라고 했다.

또 "침체를 겪는 주들은 전국적으로 분포해 있지만, 정부 일자리 감축 여파로 워싱턴 D.C. 지역이 특히 두드러진다"고 덧붙였다. 경기 침체 상태이거나 침체 위험이 높은 것으로 평가된 주에는 일리노이, 조지아, 워싱턴, 뉴저지, 매사추세츠, 버지니아 등이 포함됐다.

미국 GDP의 14.5%와 7.92%를 각각 차지하는 캘리포니아와 뉴욕을 비롯해 오하이오, 미시간 등은 경제가 '제자리걸음' 상태인 것으로 평가됐고, 미국 GDP의 9.41%와 5.78%를 각각 차지하는 텍사스와 플로리다를 비롯해 펜실베이니아, 노스캐롤라이나 등은 성장세를 보이는 것으로 나타났다.

잔디는 "남부의 주들이 대체로 가장 강세를 보이지만 성장세가 둔화하고 있다"면서 특히 국가 경제가 하강 국면을 피하려면 미국 GDP의 5분의 1 이상을 차지하는 캘리포니아와 뉴욕 주 경제가 안정적으로 유지돼야 한다고 주장했다.

잔디의 이 같은 분석은 미 연방정부 셧다운(일시적 업무정지)으로 각종 정부 통계 발표가 지연되고 있는 가운데 주목받고 있다고 폭스비즈니스는 전했다. 셧다운 여파로 9월 비농업 고용보고서 발표가 지연된 데 이어 이달 15일 공개될 예정이었던 9월 소비자물가지수(CPI) 통계도 오는 24일로 발표가 미뤄졌다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>