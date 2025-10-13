본문 바로가기
Dim영역
경제
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

[속보]외환당국 "시장 쏠림 가능성 경계…면밀 모니터링" 구두개입

세종=조유진기자

입력2025.10.13 13:20

수정2025.10.13 13:23

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[속보]외환당국 "시장 쏠림 가능성 경계…면밀 모니터링" 구두개입
AD
원본보기 아이콘

외환당국 "시장 쏠림 가능성 경계…면밀 모니터링" 구두개입





세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래 '제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'美통상 압박' 피할래유럽서 새 판 짜는 'K푸드'

"군의관 안 갈래요" 8월까지 의대생2838명 현역 입대…역대 최다

궁궐 방문객 4년 새 6.5배 늘었지만…관리 인력은 '제자리'

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래

ATM서 환전하고 QR 찍어 물건 사고…北서도 스마트폰은 다 되네

"경찰이 와도 달라지지 않았다"피해자의 증언

국회 정보망 침입 시도 2만건…"국회도 사이버 위협 한복판에"

새로운 이슈 보기