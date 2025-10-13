제대 두달 앞둔 육군 병장 사망…군경, 가혹행위 여부 수사

제대를 두 달 앞두고 숨진 채 발견된 육군 병장이 부대에서 가혹행위에 시달렸다는 유족의 고소장이 접수돼 군경이 수사에 나섰다.

전북경찰청은 숨진 A(21) 병장이 근무했던 부대 관계자를 상대로 한 직권남용 및 협박 혐의와 관련한 고소장이 최근 육군수사단에 접수됨에 따라 군과 사건 이송 여부를 논의 중이라고 12일 밝혔다.

임실군의 한 육군 부대 소속인 A병장은 지난달 18일 오전 5시께 진안군 한 아파트 단지에서 숨진 채 발견됐다.

발견 당시 군복을 입은 A병장은 진안군에 연고가 없어 사망 배경에 대한 의구심이 증폭됐었다.

A병장은 사망 직전 주변에 군 생활의 고충을 알리는 내용의 문자메시지를 보낸 것으로 전해졌다.

경찰은 육군수사단으로부터 사건을 넘겨받으면 A병장이 생전 부대 내 집단 따돌림인 '기수열외'나 군 기간요원의 협박 등 가혹행위에 시달렸을 가능성 등을 조사할 방침이다.

전북경찰청 관계자는 "고소장에 담긴 내용이 부대 내 사건이기 때문에 육군수사단과 수사 사항을 협의하고 있다"며 "경찰로 사건이 이송되면 관련자에 대한 조사를 진행할 예정"이라고 말했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



