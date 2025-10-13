강원도·강원관광재단, 인플루언서 쯔양에 감사패 증정

인플루언서 연계 강원도 미식관광 홍보효과 극대화

강원특별자치도(도지사 김진태)와 강원관광재단(대표이사 최성현, 이하 재단)은 강원에 특화된 콘텐츠를 제작하고 송출하는 사업을 추진한다. 이에 재단은 인기 인플루언서 쯔양과 함께 춘천의 닭갈비골목을 방문해 강원 관광과 미식 여행에 대한 이야기를 나눴다.

최성현 강원관광재단 대표이사(앞줄 오른쪽 다섯 번째)이 강원도 홍보에 앞장선 인플루언서 쯔양에게 감사패를 수여한 후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 강원특별자치도 제공

쯔양(본명 박정원)은 유튜브 구독자 1250만명을 보유한 국내 대표 미식 콘텐츠 창작자로, 올해 강원특별자치도를 방문해 지역을 여행하며 강원의 다양한 먹거리를 소개한 바 있다. 재단은 이에 대한 공로를 인정하여 지난 9월 22일 쯔양에게 감사패를 전달했다.

쯔양은 춘천 닭갈비골목을 찾아 옛날닭갈비, 닭갈비전 등의 지역 고유의 먹거리를 소개하고, 춘천의 대표 특산품인 감자빵을 소개하여 강원특별자치도의 먹거리를 적극 홍보하였다.

최성현 강원관광재단 대표이사는 "지역의 고유의 식재료와 음식 문화를 관광 자원으로 연계하는 것은 매우 중요하다"며 "앞으로도 지역성과 차별화를 기반으로 한 미식 관광 콘텐츠 개발을 지속해 나가겠다"고 전했다.





춘천=이종구 기자



