용인시, 노후 처인구청 이전 추진…행안부에 타당성조사 의뢰

종합운동장 부지에 복합 공공시설로 신축

보건소·도시공사·상수도사업소 등도 입주

경기도 용인시가 지은 지 40년이 넘은 처인구청의 이전 신축을 본격 추진한다.

용인시는 처인구청 신축·이전을 위해 지방투자사업에 대한 타당성 조사를 행정안전부에 의뢰하는 등 행정절차에 착수했다고 13일 밝혔다.

1982년 준공된 처인구청은 2007년 정밀안전진단에서 'D등급'을 받는 등 시설 노후화와 공간 부족으로 시민의 불편 민원이 지속됐다. 제1·2별관을 증축했지만 부지가 협소해 주차와 사무공간이 부족한 상황이다.

구청 신축은 2012년부터 추진됐지만, 정부의 청사 신축 제한과 시 재정 여건으로 별다른 진전을 보이지 못하다 2021년부터 재추진됐다.

구청 신축은 민선8기 출범 후 공약사업으로 채택되면서 속도를 내고 있다. 시는 2023년 종합운동장 부지를 이전 후보지로 확정하고 신축 청사를 복합 공공시설로 건립하는 방안을 추진 중이다.

신축 청사에는 ▲보건소 ▲상수도사업소 ▲푸른공원사업소 ▲용인도시공사 ▲용인시정연구원 등 다양한 공공시설을 위한 공간을 마련할 예정이다. 구청 내부에는 주민의 의견을 반영한 공간 등을 마련하는 방안도 마련 중이다.

시가 이번에 행안부에 의뢰한 타당성 조사는 총사업비 500억 원 이인 지방투자사업은 의무적으로 받아야 하는 조사다. 시는 타당성 조사에 이어 투자심사, 건축설계 등의 절차를 거쳐 오는 2028년 신청사를 착공할 계획이다. 목표 준공 시기는 2032년이다.

이상일 용인시장은 "처인구민의 숙원인 구청 복합청사 이전 신축 사업을 차질 없이 진행하겠다"며 "새 구청이 시민의 행복을 위한 다양한 역할을 수행할 수 있도록 철저한 계획을 수립할 것"이라고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



