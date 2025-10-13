강동구, ‘기부채납 공공시설 가이드라인’ 마련 착수

지도 기반 통합관리·품질 향상 추진

서울 강동구(구청장 이수희)가 개발사업 과정에서 발생하는 기부채납을 효율적으로 관리하기 위해 ‘기부채납 공공시설 통합 가이드라인’ 용역에 착수했다고 13일 밝혔다.

강동구청 청사 전경. 강동구 제공. AD 원본보기 아이콘

구는 지난 7월 도시계획과 내 ‘공간전략팀’을 신설했으며, 이번 용역을 통해 공공시설 수요·공급 현황을 한눈에 확인할 수 있는 지도 기반 웹서비스를 구축하고, 고품질 공공건축을 위한 설계지침을 마련할 계획이다.

기존에 부서별로 분산돼 있던 기부채납 업무는 전담 조직에서 통합 관리한다. 사전 단계에서는 공공시설 전수조사와 분석을 거쳐 장소별 적정 시설 수요를 지도 플랫폼으로 제공하고, 계획 단계에서는 ‘기부채납 결정협의회’를 운영해 시설 용도와 규모를 확정한다. 설계·공사 단계에서는 체크리스트 기반 품질 점검과 공공건축가 자문을 통해 준공까지 품질 관리 체계를 강화한다.

구는 이를 통해 주민이 우리 동네 공공시설의 위치와 현황을 쉽게 확인할 수 있도록 하고, 지역 간 시설 불균형을 해소함과 동시에 기부채납 시설의 품질도 높여나갈 방침이다.

이수희 강동구청장은 “기부채납 관리시스템을 정비해 균형 있는 도시 발전과 공공시설 품질 향상을 이루겠다”며 “앞으로도 구민이 체감할 수 있는 도시 행정을 확대해 나가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>