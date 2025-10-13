본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

[클릭 e종목]"엔씨소프트, 실적 우려 잠재울 아이온2 호평"

김진영기자

입력2025.10.13 07:30

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국투자증권이 13일 엔씨소프트 에 대해 오랫동안 실적이 부진했지만 '아이온2'의 출시와 함께 올해 4분기부터 실적 개선이 예상된다고 분석했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 28만원을 유지했다.


엔씨소프트는 올해 3분기 일회성 비용 및 주요 라인업 매출 감소로 부진한 실적이 예상된다. 매출액은 3563억원(전년 동기 대비 -11.4%), 영업손실은 206억원(적자 지속)으로 시장 기대치(영업손실 18억원)를 하회할 것으로 추정된다. 모바일게임 매출액이 2091억원(-17.5%), PC게임 매출액은 862억원(+6.7%)으로 전 분기 대비 소폭 감소할 전망이다.

전문가들은 엔씨소프트의 부진한 실적에도 아이온2에 대한 유저들의 반응이 여전히 호의적인 점에 주목하는 분위기다. 정호윤 한국투자증권 연구원은 "국내 게임 시장에서 트리플A급 다중접속역할수행게임(MMORPG) 출시가 지난 3~4년간 부재했던 만큼 유저들의 MMORPG 대작에 대한 대기 수요가 충분히 누적돼 있을 것으로 판단한다"며 "아이온2의 게임 퀄리티만 유저 눈높이를 만족시킬 정도로 제작됐다면 흥행을 할 수 있는 시장 환경은 충분히 조성됐다"고 설명했다.


정 연구원은 "여기에 2026년은 6~7종의 신작 출시가 대기 중으로 신작 모멘텀 또한 강력한 해"라며 "오랜만에 강력한 모멘텀이 다가오고 있고 이를 기반으로 실적 개선 또한 시작되는 만큼 매수하기에 적기"라고 분석했다.

[클릭 e종목]"엔씨소프트, 실적 우려 잠재울 아이온2 호평"
AD
원본보기 아이콘




김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"은행에 돈 넣으면 손실"…생존 위해 '비트코인·금·은' 모으라는 부자 아빠 "은행에 돈 넣으면 손실"…생존 위해 '비트코인·... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"트럼프, 세계 평화 위해 일해"…노벨평화상 마차도, 거듭 감사 전해

1시간 턱걸이 '733개'…세계 신기록 호주 女 경찰관

주말 해변 지나다 날벼락…美 헌팅턴비치 헬기 추락 사고

톰 크루즈, 네 번째 결혼도 '미션 임파서블'…"우주 결혼식 검토 중"

"포경수술, 자폐 발병률 높다"…'타이레놀' 또 저격한 美장관

'안정적 삶' 美뉴욕 싱글족 연봉은 '2.6억'…3억 넘는 1위 도시는?

서울 대림1동 건물 지하서 화재 발생…"초기 진화 중"

새로운 이슈 보기