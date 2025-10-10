본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

광진구, 15일 ‘건강소통 한마당’에서 건강비법 공개

김민진기자

입력2025.10.10 11:02

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

건강특강·체험부스 운영

서울 광진구(구청장 김경호)가 건강한 생활문화를 확산하기 위해 오는 15일 광진구청 대강당에서 ‘2025 건강소통 한마당’을 개최한다.

김경호 광진구청장. 광진구 제공.

김경호 광진구청장. 광진구 제공.

AD
원본보기 아이콘

이번 행사는 다양한 건강정보를 공유하고 생활 속 건강관리법을 나누는 자리로 구민 누구나 함께 즐길 수 있도록 건강특강과 체험부스로 구성된다.


건강특강은 오전 10시부터 100분간 진행되며 ‘스위치온다이어트 레시피북’ 저자이자 강북삼성병원 비만클리닉 소장인 박용우 교수가 강연한다. ‘지방을 태우는 식사와 움직임의 비밀’을 주제로 간헐적 단식, 고강도 운동 등 실제 체중관리와 건강유지에 도움이 되는 식사·운동법을 소개한다.

특강 후에는 17개의 건강체험 부스가 운영된다. 보행분석과 신체기능 평가를 하는 스마트 검사 부스, 마음건강 체크와 아로마 스프레이 제작 부스, 두뇌 훈련을 위한 기억 지킴 부스, 혈자리 찾기와 향첩 제작의 한방 힐링 부스, 혈압·혈당·금연·예방접종·구강 건강 상담을 진행하는 예방건강관리 부스 등 다채로운 프로그램으로 꾸며졌다.


행사 참여를 원하는 구민은 오는 14일까지 광진구청 홈페이지 또는 전화로 신청할 수 있으며, 자세한 사항은 광진구 보건소(02-450-1997)로 문의하면 된다.


김경호 광진구청장은 “이번 건강소통 한마당을 통해 건강관리에 필요한 다양한 정보를 얻어가시길 바란다”며 “앞으로도 맞춤형 건강정책으로 구민의 건강증진과 삶의 질 향상을 위해 노력하겠다”고 말했다.

광진구 제공.

광진구 제공.

원본보기 아이콘



김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'워너비 향수' 드디어 샀는데 향이 왜 이래…"환불 문의하니 연락두절" '워너비 향수' 드디어 샀는데 향이 왜 이래…"환불... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

2주간 산후조리원 비용이 4020만원…'강남 D 산후조리원, 최저가보다 33.5배 비싸'

예상가의 4배, 10분만에 낙찰…경매 나온 아인슈타인 최애 소장품

"연예인은 축의금 1000만원 한다?"…딘딘, 현실 액수 공개

마크롱의 위기…떠오르는 극우 '르펜'

해외직구 어린이용 헬멧서 나온 발암 물질… 기준치 746배

노벨상 인증 '양자 컴퓨터'…"될까가 아니라 언제냐의 문제"

긴 연휴 복구 '총력전'…시스템 복구율 30.2%

새로운 이슈 보기