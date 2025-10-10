광진구, 15일 ‘건강소통 한마당’에서 건강비법 공개

건강특강·체험부스 운영

서울 광진구(구청장 김경호)가 건강한 생활문화를 확산하기 위해 오는 15일 광진구청 대강당에서 ‘2025 건강소통 한마당’을 개최한다.

김경호 광진구청장. 광진구 제공.

이번 행사는 다양한 건강정보를 공유하고 생활 속 건강관리법을 나누는 자리로 구민 누구나 함께 즐길 수 있도록 건강특강과 체험부스로 구성된다.

건강특강은 오전 10시부터 100분간 진행되며 ‘스위치온다이어트 레시피북’ 저자이자 강북삼성병원 비만클리닉 소장인 박용우 교수가 강연한다. ‘지방을 태우는 식사와 움직임의 비밀’을 주제로 간헐적 단식, 고강도 운동 등 실제 체중관리와 건강유지에 도움이 되는 식사·운동법을 소개한다.

특강 후에는 17개의 건강체험 부스가 운영된다. 보행분석과 신체기능 평가를 하는 스마트 검사 부스, 마음건강 체크와 아로마 스프레이 제작 부스, 두뇌 훈련을 위한 기억 지킴 부스, 혈자리 찾기와 향첩 제작의 한방 힐링 부스, 혈압·혈당·금연·예방접종·구강 건강 상담을 진행하는 예방건강관리 부스 등 다채로운 프로그램으로 꾸며졌다.

행사 참여를 원하는 구민은 오는 14일까지 광진구청 홈페이지 또는 전화로 신청할 수 있으며, 자세한 사항은 광진구 보건소(02-450-1997)로 문의하면 된다.

김경호 광진구청장은 “이번 건강소통 한마당을 통해 건강관리에 필요한 다양한 정보를 얻어가시길 바란다”며 “앞으로도 맞춤형 건강정책으로 구민의 건강증진과 삶의 질 향상을 위해 노력하겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



