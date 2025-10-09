본문 바로가기
"러닝 해봤다" 여성 고작 3%, 20대女는 30%급감…초유의 결과에 日 발칵

이경호기자

입력2025.10.09 20:38

수정2025.10.09 20:46

일본 성인 조깅·러닝 인구, 4년 만에 300만 명 감소
여성은 조사 이래 최저 수준… 여가시간 ‘스마트폰 활동’이 원인

기사 이해를 돕기 위한 자료사진. 펙셀스

스마트폰과 사회관계망서비스(SNS)를 탐색하는 인구가 늘면서 일본 성인 조깅·러닝 인구가 4년 만에 300만 명 감소했다. 여성은 조사 이래 최저 수준으로 떨어졌다.


일본 지지통신은 9일(현지시간) 사사카와스포츠재단이 만 18세 이상 남녀의 운동 실태를 조사한 '스포츠 라이프 데이터 2024'를 발표했다고 보도했다.

이에 따르면 20세 이상 인구 중 1년에 한 번 이상 조깅이나 러닝을 하는 사람의 비율은 7.4%로, 추정 인원 약 758만 명으로 나타났다. 이는 조깅·러닝 실천율이 최고치를 기록했던 2020년보다 2.8포인트 낮은 수치로, 인원으로는 약 300만 명이 감소한 것으로 추정된다.


남성의 조깅·러닝 실천율은 11.4%, 여성은 3.3%였다. 특히 여성은 1998년 조사가 시작된 이후 가장 낮은 수치를 기록했다. 연령별로는 20대 여성의 조깅·러닝 참여율이 2020년에 비해 약 3분의 1 수준으로 급감했다.


이번 조사는 지난해 6월부터 7월까지 전국의 만 18세 이상 남녀 3000명을 대상으로 실시됐다.

재단 관계자는 "라이프스타일의 변화로 인해 SNS나 스마트폰 게임, 동영상 시청 등 여가활동의 선택지가 다양해진 것이 운동·스포츠 참여율 전체의 감소 추세에 영향을 미친 것으로 보인다"고 분석했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
