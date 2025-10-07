▲권옥춘씨 별세, 장경환·장인숙·장종환(NH농협캐피탈 대표이사)·장규환씨 모친상= 7일 오전 3시, 제천명지병원 장례식장 특2호실, 발인 9일 오전 7시, 장지 제천시 영원한쉼터. 043-651-4440
[부고]장종환(NH농협캐피탈 대표이사)씨 모친상
2025년 10월 07일(화)
