"의도는 없었다, 진심으로 사과" 로제만 '뚝' 잘라 사진 올린 패션지, 결국

엘르 UK, 공식 SNS에 사과문 게재

"사진 사이즈 문제로 제외했던 것"

프랑스 파리에서 촬영된 연예인들의 단체 사진에서 한국인인 블랙핑크 로제만 제외해 인종차별 논란이 불거졌던 '엘르 UK'가 사과문을 게재했다.

엘르 UK는 3일(현지시간) 공식 인스타그램 계정을 통해 "최근 게재된 파리 패션 위크 사진에 대해 진심으로 사과를 전한다"며 "블랙핑크 로제는 사진 사이즈 문제로 제외됐다. 누군가에게 불쾌감을 줄 의도는 없었다"고 해명했다.

엘르 UK가 3일(현지시간) 공식 사회관계망서비스(SNS)에 게재한 블랙핑크 로제 사진. 인스타그램 캡처 AD 원본보기 아이콘

매체는 로제의 단독 사진을 게재하며 "엘르 UK는 앞으로도 모든 독자층을 깊이 존중하기 위해 최선을 다해 보도할 것"이라고 덧붙였다.

앞서 로제는 지난달 파리에서 열린 패션 위크에 명품 브랜드 생로랑의 글로벌 앰버서더(홍보대사) 자격으로 참가했다. 당시 로제는 저스틴 비버의 아내 헤일리 비버, 영국 팝스타 찰리 xcx, 배우 조 크라비츠 등과 함께 단체 사진을 찍었다. 엘르 UK는 해당 단체 사진을 인스타그램에 등록했는데, 이 사진에선 로제가 제외돼 인종차별 논란이 불거졌다.

인종차별 논란이 불거진 이전 단체 사진. 로제가 제외됐다. 인스타그램 원본보기 아이콘

논란이 커지자 엘르 UK는 지난 1일 로제의 단독 사진 여러 장을 인스타그램에 추가했다. 또 의상 설명에서 "가장 눈에 띈 건 블랙핑크 스타 로제였다"라는 문구를 추가했다. 그러나 로제의 팬들은 "이미 늦었다", "로제에게 직접 사과해라", "이제 와서 이런 게시글을 올리는 게 웃기다" 등 날 선 반응을 보였다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>