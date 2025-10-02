광주·전남, 대한민국 'AI 허브' 도약

"'오픈AI' 데이터센터 전남 구축 환영"

"국가·민간 인프라 '투-트랙' 전략 가동"

광주시, 2일 대변인 명의 '입장문' 발표

광주시와 전남도가 대한민국 인공지능(AI) 산업의 핵심 거점으로의 도약을 준비하고 있다.

광주시는 2일 대변인 명의의 '입장문'을 통해 "'오픈AI' 전용 민간 AI 데이터센터의 전남 구축을 환영한다"며 "이는 대한민국 AI 산업의 저변을 넓힐 기회이자, 대한민국 AI 생태계 발전을 위한 중요한 발걸음이 될 것이다"고 밝혔다.

시는 향후 조성될 국가 주도의 '국가 AI 컴퓨팅센터'와 전남의 '민간 AI 인프라'가 강력한 시너지를 창출, 대한민국을 AI 선도국으로 이끄는 '투-트랙' 전략을 가동하겠다고 강조했다. 양 지역은 이러한 협력을 바탕으로 AI 산업 혁신을 주도하고, 미래 국가 경쟁력을 확보하는 데 중추적 역할을 담당할 계획이다.

특히 광주시는 '국가 AI 컴퓨팅센터'가 특정 기업의 전유물이 아닌, 국내 AI 스타트업, 대학, 연구기관들이 자유롭게 기술을 개발하고 실증할 수 있도록 지원하는 핵심 공공 인프라 역할을 수행할 것이라고 역설했다. 이는 광범위한 AI 연구개발을 촉진하고, 관련 분야 인재 육성 기반을 마련하는 데 기여할 전망이다.

시는 기존 '국가 AI 데이터센터'에 더해 초거대 '국가 AI 컴퓨팅센터', 그리고 대한민국 AI 산업의 두뇌가 될 '국가 AI 연구원'을 통합하는 3대 국가 AI 인프라를 완성해 나갈 예정이라고 천명했다.

한편 시는 "대한민국 AI 3대 강국 시대, 광주가 열겠다"며 중앙정부와 국회 차원의 지속적인 관심과 지원을 촉구하기도 했다.





