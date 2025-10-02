교육진흥원, 65~74세 맞춤형 문화예술교육 참가자 모집

문화체육관광부와 한국문화예술교육진흥원은 전기노인(만 65~74세)의 특성과 수요를 반영한 맞춤형 문화예술교육 '예술누림 6574-예술로 채우는 여가'를 올해 새롭게 개발해 시범 교육한다고 2일 밝혔다.

예술누림은 교육진흥원의 문화취약계층 대상 대표 사업이다. 교육진흥원은 초고령사회 진입으로 시니어 문화예술교육 수요가 증가하고 있으나, 65~74세를 대상으로 한 전문 프로그램은 여전히 부족해 이번 교육 과정을 개발했다고 밝혔다.

예술누림 6574는 ▲움직임과 음악으로 신체 활력을 높이는 '예술×건강', ▲사진예술을 통해 지역 이야기를 기록·공유하는 '예술×나눔', ▲시각예술·음악·인문학을 아우르며 문화 공간을 직접 탐방하는 '예술×소풍' 등 세 가지 유형으로 구성된다.

각 프로그램은 단순 체험에 그치지 않고, 참여자가 창작의 주체로 활동하며 지역과 교류할 수 있도록 설계됐다. 또 전문 예술강사와 협력해 활동과 감상, 교류가 결합된 입체적인 문화예술 경험을 제공한다.

이번 교육은 경기 고양시·성남시·양주시·전북 김제시·대구 군위군 등 5개 지역에서 10월부터 11월까지 시범 운영된다. 대상 지역은 문화적 접근성, 생활 여건 등 환경 지표와 사전 수요조사 결과를 반영해 선정했다. 일부 농촌 지역에서는 농협중앙회와 협력해 농협을 중심으로 참여자를 모집하고 프로그램이 운영될 예정이다.

전기노인 누구나 온라인으로 사전 예약을 통해 예술누림 6574 교육 과정에 선착순으로 참여할 수 있다.

교육진흥원 관계자는"전기노인의 특성과 접근성 등 다양한 수요를 반영한 맞춤형 문화예술교육 모델인 만큼 이번 시범 교육을 통해 확인된 효과와 과제를 내년 사업화 과정에 적극 반영하겠다"며 "앞으로도 전기노인을 위한 문화예술교육이 지속적으로 확산될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.





