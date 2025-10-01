대선주조 'K-스마트등대공장', 벤치마킹 모델 됐다

AI·로봇기술 접목된 미래형 라인



전북테크노파크, 기장 공장 견학

'K-스마트등대공장'을 아시나요?

부산 향토기업 대선주조가 국내 제조업 혁신의 선도 모델로 뜨고 있다.

대선주조는 지난달 30일 기장공장에서 전북테크노파크 관계자 20여명을 초청해 'K-스마트등대공장' 현장 견학을 진행했다고 1일 알렸다.

이 행사는 식음료 업계 최초로 'K-스마트등대공장' 인증과 스마트공장 최고 수준인 '레벨 4'를 달성한 대선주조의 혁신 사례를 직접 확인하기 위해 마련됐다. 대선주조의 스마트공장은 전국 제조업 현장의 벤치마킹 모델로 자리잡을 만큼 경쟁력을 인정받고 있다.

견학단은 포스코DX와 협력해 구축한 미래형 생산 시스템을 살펴봤다. 인공지능(AI) 비전 시스템이 부적합품을 실시간 판별하고 로봇을 활용한 공정 물류 자동화가 이뤄지는 등 전 과정이 데이터 기반으로 유기적으로 제어되는 모습을 직접 확인했다.

대선주조는 데이터 축적을 통해 공정을 실시간 제어하고 미래 상황을 예측 대응할 수 있는 '레벨 4' 단계에 도달했다. 이는 지역 제조업의 패러다임 전환을 이끄는 성과로 평가된다.

대선주조 관계자는 "스마트공장 구축은 생산성 향상에 그치지 않고 품질 안정과 안전한 근무 환경 조성까지 가능하게 하며 기업 체질을 근본적으로 바꾸는 혁신"이라며 "중소·중견기업과 경험과 노하우를 공유해 상생 협력에 앞장서겠다"고 힘줬다.





