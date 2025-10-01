시석중 경기신보 이사장, 1일 전통시장 찾아 추석 장보기행사

시석중 경기신용보증재단 이사장이 추석을 맞아 전통시장을 방문해 상인들을 격려하고 애로사항을 청취하는 등 현장 소통을 이어갔다.

경기신보는 1일 시석중 경기신보 이사장이 수원시 북수원시장을 찾아 '추석맞이 전통시장 장보기 행사'를 개최했다고 밝혔다.

이날 행사에는 시석중 이사장과 남경순 경기도의회 경제노동위원회의원(국민의힘·수원1), 심우현 북수원시장 상인회장, 이현상 경기도 중소기업 CEO연합회 수원지회장, 송철재 수원시 권선구 소상공인연합회장 등 기업인 단체 관계자와 관내 금융기관 관계자들이 함께했다.

행사는 시장 상인회 사무실에서 간담회로 시작됐으며, 상인들은 매출 부진 등 현장의 어려움을 전했다.

시석중 경기신용보증재단 이사장이 1일 수원 북수원시장을 찾아 남경순 경기도의회 의원과 함께 장보기행사를 하고 있다. 경기신용보증재단 제공 AD 원본보기 아이콘

이에 시석중 이사장과 남경순 의원은 상인들의 목소리에 깊이 공감하며, 이를 해소하기 위한 경기도 소상공인 지원제도와 경기신보의 보증상품을 소개했다.

남경순 의원은 "오늘 행사가 상인들에게 힘이 되고, 도민들께서 전통시장을 다시 찾는 계기가 되길 바란다"며 "경기도의회는 상인들이 체감할 수 있는 지원 정책을 강화하고, 전통시장이 다시 활기를 찾을 수 있도록 노력하겠다."고 말했다.

시석중 경기신보 이사장은 "경기신보는 경기도의회와 협력해 전통시장 상인들이 위기를 극복하고 내일로 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 약속했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>