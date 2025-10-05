보름달 보면 달걀노른자 생각나…가을 제철음식이 햄버거 된 이유[日요일日문화]

1991년 맥도날드 시초…달걀 후라이 버거 출시

달걀 들어간 각종 메뉴 선보여

즐거운 한가위입니다. 보름달 보며 소원도 비셨나요? 추석에 꼭 밤하늘에 뜬 보름달을 봐야 하는 것처럼, 일본에서도 이 시기 '달맞이'를 콘셉트로 한 메뉴들이 출시됩니다. 햄버거, 피자, 소고기덮밥 등 8월부터 10월 말까지 달맞이 메뉴를 반짝 선보이는데요. 보름달을 떠올리게 하는 달걀노른자가 들어간 것이 특징입니다. 오늘은 일본에서 가을을 알리는 제철 음식 '달맞이(月見·츠키미) 메뉴'에 대해 소개합니다.

달맞이 메뉴 중에서 가장 대표적인 것은 햄버거입니다. 일본 맥도날드가 달맞이 메뉴의 시초라고 합니다. 1991년 맥도날드는 '햄버거에 들어가도 좋을 것 같은 재료'를 주제로 소비자 투표를 실시합니다. 그 결과 달걀이 1위를 했는데요. 그래서 맥도날드는 달걀 후라이를 넣은 버거를 출시하기로 결정합니다. 그리고 더위가 꺾여 달걀 수급이 안정화되는 가을을 출시 적기로 판단했죠.

일본 맥도날드가 기간 한정으로 선보이는 달맞이 메뉴들. 일본 맥도날드.

그래서 가을과 노른자가 연상시키는 보름달을 합쳐 달걀 후라이가 들어가는 '츠키미 버거'를 선보이게 됩니다. 당시 이 메뉴를 개발하던 담당자들은 달걀과 어울리는 햄버거를 만들기 위해 수도 없이 달걀 후라이를 먹었다는 후문도 있는데요. 소스도 이에 맞춰서 개발한 것이라고 합니다. 그렇게 소고기 패티에 달걀 후라이, 베이컨에 토마토 크림소스를 넣은 츠키미 버거가 탄생하죠. 지금도 이 조합은 계속 유지되는데, 올해는 8년 만에 소스를 리뉴얼해서 토마토와 마요네즈에 버터 풍미까지 느낄 수 있도록 크리미하게 진화했다고 홍보 중입니다.

이 시기 또 빠질 수 없는 게 사이드 메뉴 파이인데요. 맥도날드에서는 찹쌀떡을 파이에 넣은 '츠키미 파이'를 항상 함께 선보입니다. 원래는 팥 앙금이 들어가 있는데, 올해는 커스터드 크림을 넣은 버전을 출시했습니다.

맥도날드의 츠키미 버거는 가을 매출을 끌어주는 효자품목입니다. 이를 본 다른 프랜차이즈들도 비슷한 메뉴 개발에 동참합니다. 피자 프랜차이즈에서는 토핑으로 가운데 달걀 반숙을 올려 노른자에 피자를 찍어 먹을 수 있는 메뉴를 선보이고요, 튀김 덮밥 체인은 달걀 튀김을 올린 메뉴를 선보이기도 합니다. 일본에서는 메뉴가 출시되는 8월부터 '올해 꼭 먹어야 할 달맞이 메뉴들'이라는 게시글들이 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 정리해 올라오기 시작합니다.

웬디스 퍼스트 키친에서 선보이는 달맞이 메뉴. 패티 위에 튀긴 떡이 올라가 있는 것이 특징이다. 웬디스 퍼스트 키친.

그렇다면 올해 일본에서 화제가 되는 달맞이 메뉴는 무엇이 있을까요? 특히 올해는 맥도날드 츠키미 버거 소스 리뉴얼부터 업체들이 경쟁적으로 신메뉴를 선보이거나 기존 달맞이 메뉴 리뉴얼에 들어가 주목받는 해라고 해요. 먼저 미국 웬디스 버거와 퍼스트 키친이 합병해 탄생한 '웬디스 퍼스트 키친'에서는 햄버거에 튀긴 떡을 넣은 조합을 선보입니다. 일부러 소스는 진한 데리야키 소스로 개발했다고 하는데요. 이상한 조합 같지만 갓 나왔을 때 먹으면 생각보다 잘 어울린다고 합니다. 일본 KFC는 치킨버거에 달걀을 듬뿍 넣은 타르타르소스를 조합해 '츠키미 버거는 달걀 후라이만 들어간다'는 공식을 깼다고 해요.

달맞이 메뉴를 선보이는 것은 버거 체인 뿐만이 아닙니다. 소고기덮밥 체인 스키야는 스키야키 재료에 달걀노른자를 올린 스키야키 덮밥을 달맞이 메뉴로 선보인다고 해요. 또 슈크림 빵으로 유명한 비어드 파파에서는 가운데 커스터드 크림을 넣어 보름달을 표현하고, 반죽에 찹쌀떡 반죽을 씌운 '츠키미 슈'를 내놨습니다.

일본 디저트 체인 비어드 파파가 홍보하는 달맞이 메뉴 '츠키미 슈'. 비어드 파파.

가까운 사람들끼리 달을 보며 좋은 시간을 보내는 문화는 비슷한 것 같은데, 이런 계절 한정 메뉴가 인기를 끌고 있다는 점은 또 사뭇 다른 것 같죠. 그래도 이 시기를 소중하게 보내고 싶다는 마음은 만국 공통이지 않을까 싶습니다. 즐거운 한가위 되세요.





전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr



