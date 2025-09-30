여수시, '2026 유엔기후변화협약 기후주간' 후보지 선정

COP33 유치 디딤돌…기후대응 선도도시 도약

전남 여수시(시장 정기명)는 '2026년 유엔기후변화협약(UNFCCC) 기후주간(Climate Week)' 대한민국 개최도시 공모에서 최종 후보지로 선정됐다고 30일 밝혔다.

기후주간은 유엔기후변화협약 당사국총회(COP) 사전 논의의 장으로, 각국 및 지역의 기후 의제를 COP 공식 안건에 반영하는 중요한 국제 행사다. 전 세계 198개 당사국과 국제기구, NGO 등 5,000여명이 참가해 고위급 회의, 이행 포럼, 의제별 세션 등이 진행될 예정이다.

여수시가 '2026년 유엔기후변화협약 기후주간' 대한민국 개최 도시 공모에서 최종 후보지로 선정됐다. 여수시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 공모는 전국 지방자치단체를 대상으로 서류심사와 발표 평가를 거쳐 진행됐으며, 여수시는 2012년 여수세계박람회 개최지로서 국제 행사 유치 경험과 해양 생태계 보호를 주제로 한 '여수선언' 등 기후·환경 분야의 탁월한 역량을 인정받아 최종 후보지로 선정됐다.

특히 2008년부터 국내 최초로 기후보호주간을 개최해온 선도적인 기후행동 도시로서의 의지와 우수한 기반시설이 이번 선정에 긍정적으로 작용했다.

정기명 시장은 "이번 최종 후보지 선정은 2028년 COP33 유치를 향한 전략적 발판이자 2026여수세계섬박람회와 연계해 국제사회에 대한민국과 여수시의 기후 리더십을 선보이는 계기다"며 "기후주간 개최를 통해 지속 가능한 미래를 전 세계와 함께 논의하고, 여수의 국제적 위상을 높여가겠다"고 말했다.

한편 시는 지난 4월 세계지방정부협의회(ICLEI) 세계본부와 유엔기후변화협약 사무국을 방문해 COP33 유치 및 2026여수세계섬박람회 홍보와 더불어 기후주간 개최 필요성에 대한 의견을 나누는 등 적극적인 국제협력 활동을 이어왔다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>