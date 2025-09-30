철원군, 추석맞이 사회복지시설 위문 방문…"따뜻한 명절 보내세요"

강원도 철원군(군수 이현종)은 지난 29일 추석명절을 앞두고 사회복지시설을 방문하여 위문품을 전달했다.

이현종 철원군수가 지난 29일 추석명절을 앞두고 사회복지시설을 방문해 위문품을 전달하고 있다. 철원군 제공

이번 위문은 기탁받은 쌀 10kg 50포 중 30포와 20포를 각각 사회복지시설에 전달하는 방식으로 진행했다.

이현종 철원군수와 주민생활지원실장 및 희망복지지원단이 갈말읍 소재 '철원노인전문요양원'을 방문하여 쌀 30포를 전달하며 따뜻한 명절 인사를 전했다. 이어 주민생활지원실장과 희망복지지원단이 서면 소재 '몬띠노인요양원'을 방문해 쌀 20포를 전달하며 시설 어르신들과 종사자들을 격려했다.

이현종 철원군수는 "지역 사회의 따뜻한 마음이 담긴 후원물품을 소중히 전달하게 되어 뜻깊다"며"추석 명절을 맞아 어르신들과 시설 종사자들이 따뜻한 시간을 보내시길 바란다"고 전했다.

철원군은 앞으로도 관내 사회복지시설 및 취약계층을 대상으로 지속적인 관심과 지원을 이어갈 계획이다.





철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



