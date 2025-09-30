LG전자, 이사회서 인도법인 지분 15% 처분 결의…상장 절차 속도

신주발행 없이 구주매출 방식

30일 이사회, 지분 15% 매각 의결

1억181만5859주…처분일·금액은 추후 결정

이르면 내달 IPO 절차 마무리 전망

LG전자는 30일 이사회를 열고 인도법인 지분 15%(1억181만5859주)를 매각하기로 의결했다고 공시했다. 처분일과 금액은 정해지지 않았다. LG전자는 곧 인도증권거래위원회(SEBI)에 최종 증권신고서를 제출할 계획이며, 이 신고서가 승인되면 이후 공모가 밴드와 처분예정일자가 결정될 것이라 설명했다. 이르면 다음 달 중 기업공개(IPO) 절차를 마무리할 것으로 보인다.

앞서 LG전자는 인도법인 상장을 위해 필요한 절차를 밟아왔다. 지난해 12월 상장예비심사서류를 제출하며 상장 준비를 본격화했고 지난 3월에는 SEBI로부터 상장 예비승인을 받았다. 이에 따라 당초에는 이르면 올 상반기 중 상장이 진행될 것이라는 전망이 나왔지만, 4월 말 인도 증시를 포함한 글로벌 시장 변동성 등을 고려해 상장 일정에 신중을 기해 왔다.

LG전자 인도법인 상장은 신주발행 없이 지분 15%를 매각하는 구주매출로, 조달 금액이 100% 본사로 유입되는 방식이다. 이자비용 등 금융 리스크 없이 대규모 현금 조달이 가능해 큰 폭의 재무건전성 개선을 기대할 수 있다. 최근 현지 매체 등이 예상하는 공모 규모는 1150억 루피(약 1조8000억원) 수준으로 LG전자 2분기 말 별도 기준 현금 및 현금성 자산 1조1000억원을 훌쩍 넘어서는 규모다.

김운호, 강민구 IBK투자증권 연구원은 지난 18일 발간한 기업분석 보고서에서 "4분기는 비수기이지만 인도법인 상장으로 현금흐름 대폭 개선이 기대된다"고 내다봤다. 지난 2월 국제신용평가기관 무디스도 "향후 LG전자 인도법인 기업공개가 회사 재무지표를 더욱 강화하는 요인이 될 것"이라고 했다.

LG전자의 인도법인 상장은 최근 글로벌 기업들의 행보와도 맞물려 있다. 인도 자본시장 특수성을 활용해 자금을 조달하고 현지 사업을 가속화하는 글로벌 기업들이 점차 늘고 있다. LG전자에 앞서 월풀(가전), 오라클(IT), 무디스(신용평가), 스즈키자동차(자동차), 네슬레(식품) 등이 인도에 자회사를 상장했다.





