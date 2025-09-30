본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

서금원, '정책서민금융 성실상환 정보' 민간 금융사와 공유

부애리기자

입력2025.09.30 09:29

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
서금원, '정책서민금융 성실상환 정보' 민간 금융사와 공유
AD
원본보기 아이콘

서민금융진흥원이 정책 서민금융 성실상환 정보 공유 제도를 시행한다고 30일 밝혔다.


이는 지난 2월 정부가 발표한 '서민금융지원 강화 방안'에 따른 것으로 서금원은 햇살론 등 정책서민금융 성실상환 정보가 금융회사 대출 심사 시 이용자에게 유리하게 활용될 수 있도록 체계를 개선했다.

대상은 정책서민금융을 6개월 이상 이용 후, 최근 3년 이내 원리금 전액을 상환한 이용자다. 신청 당시 연체 등으로 신용정보원에 신용도 판단정보와 공공정보가 등록돼있지 않아야 한다.


성실상환 정보가 공유되는 정책서민금융상품은 근로자햇살론, 햇살론유스, 햇살론뱅크, 햇살론15·17, 최저신용자특례보증, 바꿔드림론, 안전망대출Ⅰ·Ⅱ, 새희망홀씨대출 등이다.


성실상환 정보 공유 신청은 '서민금융 잇다' 앱에서 직접 해야 하며, 신청한 정보는 신정원에 등록돼 모든 금융회사에 공유된다. 금융회사는 이 정보를 활용해 성실상환자에게 대출금리 인하 등 다양한 우대혜택을 제공할 수 있다.

정보 공유는 등록일로부터 최대 3년간 유효하다. 다만 이후 연체 등으로 신용도 판단정보 또는 공공정보가 등록되면 성실상환 정보 공유가 해제될 수 있다. 이용자가 원하는 경우에도 '서민금융 잇다' 앱에서 언제든지 정보공유 해제를 신청할 수 있다.


성실상환 정보 공유에 따른 금융회사 우대혜택은 10월 중순부터 순차적으로 제공될 예정이다. 우대혜택 제공 금융회사는 '서민금융 잇다' 앱을 통해 확인할 수 있다.


이재연 서금원장은 "금융권에서 정책서민금융 성실상환 정보를 적극적으로 활용해 상환능력과 신용도를 회복한 서민들이 제도권 금융시장에 안정적으로 정착할 수 있도록 지원하기를 바란다"고 전했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리니 스스로 사라졌다 후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'보석' 같은 여행지 있었네"남들 가는 식상한 곳 말고, 여기요 여기"

비 맞고도 '정조대왕' 구경에 싱글벙글…7㎞ 행렬까지

"여행의 주인공은 댕댕이"…반려동물 눈 높이 맞춘 호캉스

구글·아마존에 도전장…챗GPT '즉시 결제' 기능 탑재

애플 워치, 韓 수면 무호흡 기능 추가…사용 가능한 기종은?

'뮷즈 대박' 국립박물관문화재단 인센티브 받는다…"연봉의 최대 10%"

트럼프·네타냐후, '가자 평화구상' 발표…2년만 중대기로

새로운 이슈 보기