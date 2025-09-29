대구 동문고 김진하 학생, 김유정 푸른문학상 대상 영예…"앞으로 더욱 정진하겠다"

'여름색 해파리 콤플렉스'

소설 만장일치 대상 선정

대구 동문고등학교(교장 전경희)는 제6회 김유정 푸른문학상 중·고등부 부문에서 2학년 김진하 학생이 대상의 영예를 안았다고 29일 밝혔다.

김유정 문학촌은 지난 23일 심사 결과 발표를 통해 김진하 학생의 소설 '여름색 해파리 콤플렉스' 를 만장일치로 대상으로 선정했다.

김유정 푸른문학상 대상을 받은 대구 동문고 김유정 학생(오른쪽)이 전경희 교장과 기념촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

'김유정 푸른문학상'은 한국 현대 문학의 거장인 김유정 작가의 문학 정신을 기리고 미래 문학계를 이끌어 갈 젊은 작가를 발굴하는 권위있는 대회로, 이번 공모전에는 전국 각지에서 접수된 수많은 작품이 치열한 경쟁을 펼쳤다.

심사위원회는 김진하 학생의 작품에 대해 "청소년들의 내면적 갈등과 불안을 '해파리'라는 독특하고 시적인 소재에 빗대어 섬세하게 묘사하는 한편, 신선하고 흡입력 있는 서사로 이야기를 풀어냈다"고 칭찬했다. 특히, 단순히 청소년의 정서를 다루는 것을 넘어 인간의 보편적인 고독과 성장을 깊이 있게 탐색했다는 점에서 높은 평가 받는 등 뛰어난 완성도와 독창성으로 그 가치를 인정받았다.

김진하 학생은 "평소 존경하던 김유정 작가의 이름을 딴 문학상을 받게 되어 영광스럽다. 글을 쓰는 동안 큰 지지대가 되어준 가족과 친구들에게 감사의 마음을 전하고 싶다"며, "미숙한 글에서 가능성을 보고 선정해 주신 만큼 앞으로 더 열심히 정진하겠다"고 말했다.

대구 동문고 전경희 교장은 "김진하 학생의 이번 수상은 학생 개인의 뛰어난 재능과 열정은 물론, 우리 학교가 학생들의 잠재력을 키우기 위해 운영해온 교육활동의 결실이기도 하다"며, "동문고는 앞으로도 학생들이 창의적인 역량을 마음껏 펼칠 수 있는 교육 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 전했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>