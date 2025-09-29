본문 바로가기
베이비몬스터 '드립' 뮤직비디오 3억뷰 돌파

이이슬기자

입력2025.09.29 10:13

시계아이콘00분 35초 소요
베이비몬스터. YG엔터테인먼트 제공

베이비몬스터. YG엔터테인먼트 제공

그룹 베이비몬스터가 다음 달 10일 컴백을 앞두고 팀 통산 세 번째 유튜브 3억뷰 뮤직비디오를 추가했다고 YG엔터테인먼트가 29일 밝혔다.


베이비몬스터의 정규 1집 타이틀곡 '드립'(DRIP) 뮤직비디오는 28일 오전 2시58분쯤 유튜브 조회수 3억회를 돌파했다. 지난해 11월1일 오후 1시 공개된 지 약 331일 만이다.

영상은 공개 직후 '24시간 내 가장 많이 본 동영상 1위'에 올랐고, 19일 연속 글로벌 유튜브 일간 차트에 이름을 올렸다. 공개 21일 만에 1억뷰를 넘어섰으며, 음원 역시 미국 빌보드 글로벌(Excl. U.S) 차트 16위, 빌보드 글로벌 200 차트 30위로 진입해 자체 최고 순위를 기록했다.


이로써 베이비몬스터는 3억뷰 영상을 총 세 편 보유하게 됐다. 앞서 미니 1집 타이틀곡 'SHEESH'와 프리 데뷔곡 'BATTER UP' 뮤직비디오가 같은 기록을 달성한 바 있다.


또한 베이비몬스터는 K팝 걸그룹 가운데 가장 빠른 속도인 데뷔 1년 5개월 만에 유튜브 공식 채널 구독자 수 1000만명을 돌파했다. 현재 억대 조회수를 기록한 콘텐츠만 11편, 누적 조회수는 56억뷰에 달한다.

한편 베이비몬스터는 10월10일 미니 2집 '위 고 업'(WE GO UP)으로 컴백한다. 앨범에는 동명 타이틀곡을 비롯해 '와일드' 등 4곡이 수록된다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
