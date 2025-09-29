[단독]올영보다 '7억' 저렴하게…패션성지 '성수역' 부역명 확보한 무신사

성수동 '주도권' 완전히 잡은 무신사

29CM 플랫폼 숫자 활용 낙찰가 확정

무신사가 서울 지하철 2호선 성수역 역명병기 사업 관련 수의계약을 통해 부역명을 확보한 것으로 확인됐다.

29일 한국자산관리공사(캠코)에 따르면 지난 26일 서울교통공사는 무신사와 3억2929만2929원에 성수역 역명병기 관련 수의계약을 확정지은 것으로 확인됐다. 계약기간은 총 3년으로 1회에 한해 연장이 가능하다. 이에 대해 무신사 관계자는 "입찰에 참여해 낙찰받은 것은 맞다"며 "다만 계약 체결 등 추가 진행 계획은 확정된 것이 없다"고 설명했다.

금액은 최초 감정가액(2억9300만원) 대비 112% 높은 3억2929만2929원이다. 앞서 CJ올리브영은 성수역 역명 병기권 확보를 위해 10억원을 썼었던 것을 고려하면 이보다는 7억원가량 낮은 수준이다.

무신사가 숫자 '29'가 반복된 해당 금액을 적어낸 것에는 남다른 의미가 담겨 있는 것으로 파악된다. 현재 무신사는 여성·라이프스타일 플랫폼 29CM를 운영 중이다. 무신사가 운영하는 플랫폼 중 유일하게 숫자를 활용하고 있다. 성수를 대표하는 회사로 자리매김한 만큼 투자를 적극적으로 늘려 성수역의 상권 활성화를 꾀하겠다는 의지를 담은 것으로 해석된다.

무신사는 이번 부역명 확보로 패션 성지로 꼽히는 '성수동' 주도권 싸움에서 완전한 승기를 잡았다는 평가다. 현재 무신사는 성수동에서 무신사 스탠다드, 무신사 뷰티 스페이스(1, 3, 4) 등 7개의 '무신사 스토어'와 3개의 '29CM 스토어'를 운영 중이다. 내년 상반기에는 지하 1층~지상 4층 총 2000평 규모의 초대형 편집숍인 '무신사메가스토어 성수'를 오픈할 계획이다.

성수동 오피스에서 근무하는 인원만 1500여명에 달하는 것으로 확인된다. 한 유통업계 관계자는 "무신사가 성수역으로 오면서 성수동이 패션, 뷰티, 라이프스타일 트렌드의 중심지가 된 것은 사실"이라며 "성수동에 더 많은 투자를 하겠다는 의지로 보인다"고 설명했다.

성수역 역명병기 사업은 지난해 11월 CJ올리브영이 낙찰받은 지 3개월 만에 역명 병기권을 포기하면서 올해 8월 재입찰이 진행됐다. 이번 입찰은 한 차례 유찰되기도 했다. 패션플랫폼 무신사와 에이블리가 성수역명 병기 사업에 참여했지만, 에이블리가 '중견기업 이상'이어야 한다는 요건을 채우지 못하게 되면서 무신사의 단독응찰로 처리됐기 때문이다. 유효사업자 2곳 이상이 참여해 경쟁해야만 입찰로 인정되는데, 에이블리는 현재 중소기업으로 분류돼있다. 경쟁입찰이 불발되면서 서울교통공사는 수의계약으로 전환해 무신사와 역명병기 관련 계약 체결을 확정했다.

실제 역명병기까지는 2~3개월 소요될 것으로 전망된다. 수의계약 낙찰자로 선정된 만큼 본계약을 체결과 병기 준비 과정을 거치면 11~12월 중에는 성수역(무신사역)으로 표기될 것으로 예상된다.





