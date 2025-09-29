웅진씽크빅, 태백시지역아동센터협의회와 업무 협약

"지역사회 아동 위한 공공사업에 적극 참여할 것"

웅진씽크빅은 태백시지역아동센터협의회는 최근 '온라인 학습지원을 통한 주도학습 기여' 사업 운영을 위한 업무 협약을 체결했다고 29일 밝혔다.

이번 협약은 단순한 사업 연계를 넘어 지역사회 아이들의 교육을 지원하는 상생 파트너십을 구축하기 위해 이뤄졌다. 웅진씽크빅은 협약에 따라 태백시 관내 지역아동센터 및 다함께돌봄센터에 학습기기와 자사의 디지털 학습 솔루션 웅진스마트올을 제공한다.

지난 20일에는 태백시 한국청소년안전체험관 일대에서 열린 '제18회 강원특별자치도 지역아동센터 축제 한마당'에 내빈으로 참석하고, 전집을 기부해 독서 프로그램과 체험 활동을 지원했다.

웅진씽크빅은 향후 강원 지역과 공공사업 협력관계를 확대하는 데 힘쓸 계획이다.

김일경 웅진씽크빅 DGP사업본부장은 "웅진씽크빅의 디지털 학습 콘텐츠는 아이들의 자기주도학습 능력을 길러주는 데 안성맞춤"이라며 "이번 협력을 계기로 강원 지역 공공사업에 적극적으로 참여해 돌봄 시설 아동들을 위한 교육 환경 개선에 앞장서겠다"고 했다.





