쿠팡플레이서 JTBC 드라마 무료로 본다…와우회원 아니어도 'OK'

이명환기자

입력2025.09.26 11:25

광고 시청 조건으로 무료 감상
재벌집 막내아들·부부의 세계 등 흥행작 포함

쿠팡플레이는 JTBC의 흥행작들을 유료 회원제인 와우회원이 아닌 일반회원에게도 제공한다고 26일 밝혔다.


이에 따라 이날부터 쿠팡 일반회원도 광고 시청을 조건으로 JTBC의 주요 콘텐츠를 무료로 감상할 수 있게 된다. 쿠팡플레이는 이번 공개를 시작으로 JTBC 작품을 지속 확대한다는 계획이다.

쿠팡플레이가 선보이는 JTBC 콘텐츠는 ▲송중기, 이성민, 신현빈 주연의 '재벌집 막내아들' ▲김희애, 박해준, 한소희가 출연한 '부부의 세계' ▲천우희, 전여빈, 한지은 주연의 '멜로가 체질' 등이 있다. 이 밖에도 '스카이캐슬', '뷰티 인사이드', '힘쎈여자 도봉순', '괴물' 등 JTBC의 대표 드라마들이 무료 시청 가능 작품에 포함됐다.


쿠팡플레이는 JTBC의 주요 드라마와 예능을 꾸준히 제공해오고 있다. '굿보이', '옥씨부인전' 등 최신 드라마를 비롯해 '이혼숙려캠프', '1호가 될 순 없어', '한문철의 블랙박스 리뷰' 등 다양한 예능 프로그램은 실시간 라이브 콘텐츠로도 시청할 수 잇다.


한편, 쿠팡플레이의 오리지널 콘텐츠를 비롯한 대다수 콘텐츠는 와우회원이 아니어도 누구나 광고 시청을 조건으로 무료로 즐길 수 있다. 매월 7890원의 이용료를 내는 와우 회원은 일부 스포츠 중계를 제외한 모든 콘텐츠를 광고 없이 시청할 수 있다.




이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
