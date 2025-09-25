본문 바로가기
가평군, 숙박할인·가을축제로 관광객 유치 총력

이종구기자

입력2025.09.25 14:13

숙박세일 페스타·꽃 축제·재즈페스티벌로 체류형 여행 확대

경기 가평군이 가을철을 맞아 다양한 프로그램을 마련해 적극적인 관광객 유치에 나서 주목된다.

가평군이 가을철을 맞아 다양한 프로그램을 마련해 적극적인 관광객 유치에 나서고 있다. 가평군 제공

군은 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관하는 '2025 대한민국 숙박세일페스타 특별재난지역편'에 참여해 숙박비 할인을 추진 중에 있다. 특별재난지역에 포함된 가평군은 10월 30일까지 1박 이상 숙박 시 최대 5만 원의 숙박비 할인 혜택을 제공한다. 군은 이를 계기로 수도권을 비롯한 전국 여행객들에게 체류형 여행을 적극 유도한다는 방침이다.


대표적인 가을 축제도 풍성하게 준비돼 있다. '2025 자라섬 가을꽃 페스타'는 지난 9월 13일 개막해 10월 12일까지 자라섬 남도 수변정원에서 펼쳐진다. 약 3만 평 규모의 공간을 가득 메운 가을꽃이 장관을 이루고, 다양한 체험 프로그램도 마련돼 가족 단위 관광객들에게 큰 호응을 얻고 있다.

이어 10월 17일부터 19일까지는 세계적인 음악축제인 '자라섬 재즈페스티벌'이 개최된다. 국내외 정상급 아티스트들이 참여해 깊어가는 가을 정취와 어우러진 수준 높은 공연을 선사한다. 매년 수만 명이 찾는 이 축제는 대한민국 대표 글로벌 음악제로 자리매김했다. 이 기간 동안 군내 곳곳에서도 '재즈페스티벌 in 가평'이 진행된다. 잣고을광장, 음악역1939, 홍농종묘 삼거리, 석봉로 일대, 자라섬 서도 등에서 다양한 무대가 열려 군민과 관광객이 일상 속에서 재즈를 즐길 수 있는 기회를 제공한다.


가평군 관계자는 "이번 숙박세일페스타 특별재난지역편 참여로 관광객들의 숙박비 부담이 크게 줄어든 만큼, 가을꽃과 재즈가 어우러진 가평만의 매력을 체류형으로 즐길 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라며 "많은 분들이 이번 가을에 가평을 찾아 잊지 못할 여행의 추억을 쌓길 바란다"고 말했다.




가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

