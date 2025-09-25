본문 바로가기
롯데백 광주점, 26일부터 '가을 정기 세일'

호남취재본부 신동호기자

입력2025.09.25 14:45

패션·생활가전 브랜드 등 최대 50% 할인

롯데백화점 광주점은 26일부터 내달 12일까지 '가을 정기 세일'을 진행한다고 25일 밝혔다.


올해는 선선한 가을 날씨와 최장 10일에 이르는 추석 연휴가 맞물리며, 백화점 방문객과 쇼핑 수요의 큰 폭 증가가 예상된다.

롯데백화점 광주점은 26일부터 내달 12일까지 '가을 정기 세일'을 진행한다. 롯데백화점 광주점 제공

롯데백화점 광주점은 26일부터 내달 12일까지 '가을 정기 세일'을 진행한다. 롯데백화점 광주점 제공

광주점은 패션 상품 할인 행사와 함께 팝업스토어, F&B 쿠폰 및 상품권 증정 프로모션으로 귀성객은 물론 연휴 나들이객의 발길을 사로잡는다.

이번 가을 정기 세일에는 패션 브랜드부터 생활가전 브랜드까지 전 상품군에 걸쳐 F/W 시즌 신상품을 참여브랜드에 한해 최대 50% 할인된 가격에 선보인다.


먼저 가을을 맞아 늘어나는 아웃도어 수요에 맞춰 경량 재킷과 러닝화 등 인기 스포츠 아이템도 30~50% 할인한다. 라운딩 시즌을 맞아 골프 브랜드와 가을 패션 필수 아이템인 '부츠' 등 신발 브랜드에서도 최대 30% 할인 혜택을 제공한다.


환절기 대비 집 단장 수요가 늘어나는 만큼, 가을·겨울 시즌에 어울리는 인테리어 소품과 패브릭 및 주방 식기 상품군도 최대 50% 할인 행사를 진행한다.

가을 혼수 성수기 시즌 맞이 '웨딩 페어' 행사도 진행한다. '웨딩 페어'는 롯데백화점의 웨딩 특화 서비스인 '웨딩 마일리지'를 두 배로 받을 수 있는 행사로, 올해는 내달 7~19일 13일간 진행한다. 연휴 기간 양가 방문을 준비하는 예비부부를 위해 웨딩멤버스 회원을 대상으로 청과 선물 세트 15% 할인 혜택도 제공한다.


정기세일 기간을 맞아 다양한 팝업스토어도 만나볼 수 있다. 먼저 '하리보 리빙 팝업스토어'가 오는 26일부터 내달 14일까지 4층 점 행사장에서 진행된다. 아이들도 어른들도 좋아하는 다양한 귀여운 하리보 굿즈를 행사를 통해 만나볼 수 있다. 내달 3~9일엔 어린이 대상 포토서비스, 젤리 증정 이벤트를 랜덤으로 진행하며, 구매 감사품 역시 선착순 증정한다.


더불어 '라모툰 5분 캐리커쳐 & 소품 팝업' 과 '묘한량 잡화소품 팝업' 등 다양한 캐릭터 팝업 행사를 만나볼 수 있다. 상품권과 할인 쿠폰 증정 이벤트도 진행하며 실속 있는 쇼핑 혜택도 더했다. 내달 7~12일 상품군 및 구매 금액에 따라 5~10% 상당의 롯데상품권을 선착순 증정한다. 또 롯데백화점 전점에서 사용 가능한 5,000원 상당의 식음료(F&B) 쿠폰을 선착순 7만명에게 제공한다.


연휴 첫날인 내달 3~12일 식음료(F&B) 매장에서 2만원 이상 결제 시 사용할 수 있으며, 내달 2일 오전 9시부터 롯데백화점 앱(APP)을 통해 발급받을 수 있다.


김대원 광주점장은 "이번 가을 정기 세일은 추석 명절과 더불어 가을 패션을 준비하는 고객들의 방문이 많을 것으로 예상된다"며 "패션 상품 할인 뿐만 아니라 팝업스토어, 웨딩 페어, F&B 쿠폰 등 풍성한 혜택이 가득한 정기세일을 정성스럽게 준비했으니 광주점에 방문하셔서 즐거운 연휴 보내시길 기원한다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
