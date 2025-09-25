안전보건공단 부산본부, 위험성평가 우수사례 지역발표대회 열어

이수기업 등 8개 사업장 선정



"발굴·전파 자기규율예방체계"

부산지방고용노동청(청장 김준휘)과 안전보건공단 부산광역본부(본부장 정종득)가 함께 주최하는 2025년 위험성평가 우수사례 지역발표대회가 지난 24일 부산 벡스코 전시장에서 열렸다.

이 대회는 위험성평가 활동을 중심으로 산업재해예방을 위한 다양한 우수사례를 발표하는 자리이다. 부산, 울산, 경남 지역 우수사업장 총 15개소(제조·기타 분야 8개소, 건설 분야 7개소)가 참여했다.

이 중 사업장 규모와 특성을 고려해 체계적인 위험성평가 활동을 거쳐 유해·위험요인을 발굴·개선하고 노동자에게 안전보건정보를 효과적으로 전달·공유하고 있는 주식회사이수기업 등 8개 사업장이 우수상을 거머쥐었다.

정종득 부산광역본부장은 "선정된 우수사례가 전국을 대표하는 모범사례로 자리매김하기를 바라며 중·소규모 사업장에 적합한 다양한 사례를 지속적으로 발굴·전파해 산업재해를 예방하고 안전문화가 정착될 수 있도록 힘을 쏟겠다"고 말했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>