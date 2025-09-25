본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

대구경찰청, 추석 연휴 ‘안전 방패’ 가동

영남취재본부 권병건기자

입력2025.09.25 13:50

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

폭력·교통·생활범죄 동시 대응
市민 체감안전 총력전

대구경찰청(청장 이승협)과 대구자치경찰 위원회(위원장 이중구)가 추석 연휴 시민들의 안전한 귀성길과 평온한 명절 치안을 위해 9월 29일부터 10월 12일까지 2주간 '추석 명절 종합 치안 대책'을 가동한다.

대구광역시 경찰청 전경. 권병건 기자

대구광역시 경찰청 전경. 권병건 기자

AD
원본보기 아이콘

◆ 추석 연휴, 범죄·신고 급증

지난해 추석 연휴 하루 평균 112신고 건수는 2692건으로 평시보다 14.2% 증가했다. 특히 가정폭력과 폭력 신고가 각각 73%, 44% 치솟으면서 명절 치안 수요의 폭증이 드러났다.


경찰은 취약지역에 가용경력을 집중적으로 배치해 가시적 순찰을 강화하고, 범죄 예방진단 팀(CPO)이 금융기관·귀금속점·무인점포 등을 점검해 취약 요소를 신속히 보완한다.

◆ 관계성 범죄·약자 보호 최우선

가정폭력·교제 폭력 관리대상자를 사전에 모니터링하고, 위험성이 높은 경우 고위험군으로 분류해 정보 공유와 긴급 대응을 준비한다. 스토킹·아동학대 사건에도 사전 대응을 강화해 피해자 보호를 최우선 가치로 삼는다.


◆ 교통·생활 범죄 총력 관리

귀성·귀경 차량과 성묘객으로 혼잡이 예상되는 시내 주요 도로와 전통시장 주변에는 경찰관 213명과 순찰차·사이드카 101대를 배치해 맞춤형 교통관리를 실시한다. 연휴 기간에도 주야간 상시 음주단속을 이어가고, 절도·보이스피싱·생활폭력 등 '서민 침해범죄' 집중 단속으로 범죄 분위기를 선제 차단할 계획이다.


◆ "시민 편안한 명절 지킬 것"

이승협 대구경찰청장은 "전 기능이 빈틈없이 가동되는 종합치안대 책을 통해 시민들께서 안심하고 명절을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

추석 민생치안의 무게 중심은 '예방과 보호'에 있다. 범죄를 막고 시민의 불안을 줄이는 가장 확실한 방법은 현장의 빠른 대응과 치밀한 사전 준비다. 대구 경찰의 이번 대책이 체감안전으로 이어질지 주목된다.

대구경찰청 기동순찰대가 상가 밀집지역 야간 순찰을 하고 있다.

대구경찰청 기동순찰대가 상가 밀집지역 야간 순찰을 하고 있다.

원본보기 아이콘




영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

상속세 부담에 엑소더스 빨라진 슈퍼리치…"韓, 올해만 2400명 떠날 듯" 상속세 부담에 엑소더스 빨라진 슈퍼리치…"韓, 올... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전현무도 나도 감쪽같이 속았다…애사비, 전세계 뒤통수친 희대의 '거짓말'

화려한 스펙에 뽑았더니 실무 '꽝'…쓸만한 신입 없다

"우리 애 초등학교서 무슬림 급식 미쳤냐" 1000건 항의폭주에 日 '발칵'

"마스크팩 싹쓸이" 외국인들 '바글바글'…韓여행 필수코스 된 올리브영

방송인 황현희 "추미애가 건드리면 스타되고 대통령도 되더라"

아버님 댁에 LG '이지TV' 한 대 놓아드려야겠어요

"돌반지 주고 골드바로"…금값 최고치에 금교환 열풍

새로운 이슈 보기