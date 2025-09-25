본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

인스코비, 전라북도 고창군과 블록체인 기반 지역 상생 업무협약 체결

장효원기자

입력2025.09.25 11:21

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
인스코비, 전라북도 고창군과 블록체인 기반 지역 상생 업무협약 체결
AD
원본보기 아이콘

인스코비 는 전라북도 고창군과 블록체인 기술 기반 지역 상생을 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 밝혔다.


지난 23일 전라북도 고창군청 소회의실에서 열린 협약식에는 유인수 인스코비 대표이사와 심덕섭 고창군수가 참석했다.

양측은 ▲블록체인 기술 기반 고창사랑상품권 고도화 ▲핀테크 기술 통한 결제 시스템 개선 ▲지역 특색 반영한 차별화된 콘텐츠 발굴 및 마케팅 활용 방안 등에서 지역 발전을 위해 상호 협력하기로 했다.


심덕섭 고창군수는 "블록체인 기술을 활용한 고창사랑상품권 고도화를 시작으로 인스코비와 다양한 분야에서 상생 협력이 이뤄지기를 기대한다"고 밝혔다.


이에 유인수 인스코비 대표이사는 AI와 블록체인 기술이 미래 발전의 핵심임을 강조하면서 "전라북도가 지리적 자원 측면에서 이점이 많음에도 불구하고 그간 2차, 3차 산업에서 소외됐던 것 같아 아쉬웠다"며 "인스코비는 고창군과 4차 산업 시대에 맞게 적극적으로 상생 모델을 구축하면서 전라북도가 글로벌 선도 지역으로 도약할 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

인스코비는 디지털자산 및 AI 분야를 신성장동력으로 확정한 후, 최근 AI 및 블록체인 기반 서비스 개발을 위해 붐코커뮤니케이션, 에스지알소프트, 파라메타, 심버스랩스 등과 협력하며 사업 개발을 진행하고 있다.


인스코비는 지난 7월 국내 최초로 전북 익산시와 블록체인 기술 기반 지역화폐 발행을 위한 업무협약을 체결한 바 있다. 익산시에 이어 이번에 고창군까지 함께 하게 된 인스코비는 지역 상생에 기여할 수 있는 4차 산업혁명 시대의 핵심 기술 사업을 집중적으로 추진할 계획이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타는 고작 12만원 올랐다 현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"마스크팩 싹쓸이" 외국인들 '바글바글'…韓여행 필수코스 된 올리브영

"우리 애 초등학교서 무슬림 급식 미쳤냐" 1000건 항의폭주에 日 '발칵'

방송인 황현희 "추미애가 건드리면 스타되고 대통령도 되더라"

딜러 실수 항의에 떼로 가세…제주 카지노서 중국인 50여명 소란, 3명 체포

역대 대통령 사진 '트럼프-바이든-트럼프' 순인데…바이든 자리에 '오토펜'

"돌반지 주고 골드바로"…금값 최고치에 금교환 열풍

LG전자, 시니어 맞춤형 '이지 TV' 출시…고령층 공략 나선다

새로운 이슈 보기