본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

용인 매산~광주 추자교차로 연결 2.3km 완공…25일 개통

이영규기자

입력2025.09.25 07:10

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 용인시 처인구 모현읍 매산리와 광주시 추자동을 연결하는 2.3km 구간이 25일 낮 12시 개통된다.


경기도는 '지방도321호선 매산~일산간 도로 확포장공사' 일환으로 추진된 용인 매산리 매산교차로와 광주 추자동 추자회전교차로 2차로 확포장 공사가 마무리됐다고 밝혔다.

불량한 도로 평면과 경사도를 개선하고 폭이 좁아 사고위험이 높은 갓길을 개선하는데 초점을 두고 진행된 이번 사업은 총 587억원의 사업비가 투입됐다.


용인 매산교차로와 광주 추자회전교차로 구간 확포장 공사 위치도

용인 매산교차로와 광주 추자회전교차로 구간 확포장 공사 위치도

AD
원본보기 아이콘

2021년 3월 공사에 들어가 4년만에 완공했으며 주요 시설물은 매산교, 추자교 교량 2곳, 평면교차로 7곳, 회전교차로 1곳 등이다.


경기도는 이번 개통으로 용인 매산리에서 광주 추자동까지 교통사고 위험 해소, 지역 간 접근성 향상, 교통편익 증가 등에 도움이 될 것으로 보고 있다.

유병수 경기도 도로건설과장은 "이번 지방도 321호선 매산~일산 구간 도로 개통은 용인시 모현읍과 광주시 추자동 간 교통불편 해소를 넘어 지역경제 활성화에 중요한 역할을 할 것"이라고 전망했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"韓 여행, 시작부터 피곤해"…외국인들 학 떼는 인천공항 '긴 꼬리 대기줄' "韓 여행, 시작부터 피곤해"…외국인들 학 떼는 인... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"호가 38억 아파트 팔아조합장 성과급이 웬말이냐"

패밀리 전기 SUV의 新정석, EV5

"다음 1조달러 기업입니다" 젠슨 황이 콕 집은 이 회사

'강남언니'에 중독된 10대들

"韓 여행, 시작부터 피곤해"…외국인들 학 떼는 인천공항 '긴 꼬리 대기줄'

미로 같은 수사·기소·판결피해자만 사법 비용·시간 피해

美 8월 신규주택 판매 21% ↑…3년 7개월 만에 최대 증가폭

새로운 이슈 보기