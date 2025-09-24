경기신보, 소상공인 맞춤형 워크숍 개최…격려와 재도약 지원

경기신용보증재단이 24일 수원 광교 본점 3층 강당에서 도내 소상공인 200여명이 참석한 가운데 '경기도 소상공인과 함께하는 Do-Dream 워크숍'을 개최했다.

이날 행사는 경기신보가 주최하고 신한은행이 후원했으며, 경기침체 속에서도 지역경제를 지켜온 소상공인에게 격려와 재도약의 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

행사는 'Do-Dream 카페'와 '성공두드림 세미나' 두 세션으로 나눠 진행됐다. 'Do-Dream 카페'에서는 청년·신규창업·여성·재기 소상공인 30여명이 고영인 경기도 경제부지사와 마주 앉아 현장의 목소리를 전달했다.

이어진 '성공두드림 세미나'에서는 경기신보 조사분석팀이 '2025년 소상공인 필수정책 가이드'를 소개해 최신 지원제도와 활용 포인트를 정리했다.

시석중 경기신용보증재단 이사장이 24일 수원 광교 본점 3층 강당에서 도내 소상공인 200여명이 참석한 가운데 열린 '경기도 소상공인과 함께하는 Do-Dream 워크숍'에서 인삿말을 하고 있다. 경기신용보증재단 제공

또 '한국형 장사의 신' 저자 김유진 작가는 불황 국면에서 소상공인이 생존을 넘어 성장을 도모하기 위한 전략을 사례 중심으로 제시했으며, 질의응답을 통해 업종별 적용 방법을 구체화해 실질적인 정보를 제공했다.

경기신보는 보증·컨설팅 상담 창구를 운영해 업종과 사업 단계별 맞춤형 보증 활용 방안 및 심사 절차, 사후 관리까지 안내하는 현장상담도 진행했다.

시석중 경기신보 이사장은 "이번 워크숍은 경기신보가 현장에서 직접 소상공인과 호흡하며 정책과 지원을 연결하는 계기가 됐다"며 "앞으로도 현장 진단과 맞춤형 지원을 바탕으로 경기도 및 유관기관과 협업을 강화해, 소상공인의 지속 가능한 성장과 지역경제 활성화에 힘을 보태겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



